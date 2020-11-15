Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdı

– Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kameralara yansıyan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir kadın, kucağındaki hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı.

Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamsterla oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.

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