Yıldırım düştü, orman yangını çıktı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde iki ayrı bölgeye yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınlarında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Manavgat´ın Ahmetler Kanyonu ve Gebece Mahallesi´ndeki Güğlen Dağı´na iki ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Yangınlara Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangınlarda yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-11-15 19:54:41



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