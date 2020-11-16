'16- 17 liraya zeytinyağı olmaz'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'16- 17 liraya zeytinyağı olmaz'

DHA

'16- 17 liraya zeytinyağı olmaz'


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)MANAVGAT Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, son dönemde özellikle sosyal medya sitelerinde kilosu 1617 liraya zeytinyağı satılmaya başlandığını belirterek, "1617 liraya zeytinyağı olmaz, eski yıllara ait zeytinyağı da bulamazsın" dedi. Başkan Metin, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde merdiven altında üretim ve dolum yapan bazı kişilerin zeytinyağının içine çeşitli maddeler ekleyebildiğini, bazılarının da yüksek asit oranını düşürmek için karışım yaptığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın incelemelerinde bu ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde üreticiler zeytin hasadının başlamasıyla birlikte topladıkları ürünü çeşitli fabrikalarda sıktırarak zeytinyağına dönüştürüyor. Manavgat'ta 60 bin dekar alanda 2 milyondan fazla zeytin ağacı bulunuyor. Yıllık 30 bin tonun üzerinde hasat edilen zeytin, sofralık olanlar haricinde ilçede bulunan fabrikalarda sıktırılarak, 6 bin ton civarında zeytinyağı üretilerek yaklaşık 130 milyon lira gelir elde ediliyor.
2 MİLYON ZEYTİN AĞACI
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, 20072008 yılından itibaren odanın girişimiyle vatandaşlara 1 milyon 202 bin zeytin fidanı dağıttıklarını belirterek, o yıllarda dikilen ağaçlardan şimdi verim elde etmeye başladıklarını söyledi. Ziraat Odası'nda 2007 yılında göreve geldiklerinde 22 bin dekar alanda zeytin yetiştirildiğini söyleyen Rasim Metin, "Biz, 2007'den bu yana 1 milyon 202 bin zeytin fidanı dağıttık. Bu da en az 35 bin dönüm araziye tekabül eder. Bunun yanı sıra özel sektörün ve diğer fabrikaların da sattığı fidanlar düşünüldüğünde Manavgat'ta 5560 bin dönüm arasında zeytin var. Toplamda ilçemizde en az 2 milyon zeytin ağacı vardır. Biz 2007, 2008'den itibaren dağıtmaya başladığımız zeytin fidanlarının verimlerini yeni yeni almaya başladık" dedi.
İLÇEDE 6 BİN TON ZEYTİNYAĞI ÜRETİLİYOR
Manavgat'ta yıllık zeytin üretiminin 30 bin tondan fazla olduğunu belirten Başkan Metin, "Üretilen zeytinin bir kısmı ilçe dışına sofralık olarak satılıyor. Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası olarak geçen yıl 4 bin 823 ton zeytin işledik ve 930 ton zeytinyağı üretildi. Manavgat'ta birçok zeytinyağı fabrikası var. Bunların işledikleriyle birlikte ilçede yıllık 6 bin tonun üzerinde zeytinyağı üretiliyor. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız, pazarlama. Markalaşma konusunda da çalışmamızı tamamladık. Ürettiğimiz yağı pazarlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyoruz" diye konuştu.
Üreticilerin sıktırdığı zeytinyağını kendilerinin satmaya çalıştığını vurgulayan Metin, "Pazar sorununu da çözebilirsek, üreticimiz daha fazla gelir elde edecek" dedi.
'60, 70, 75 VE 85 LİRAYA SATILAN ZEYTİNYAĞI YENMEZ'
Zeytin hasat döneminin başlamasıyla son günlerde internette ve sosyal medyada ilginç zeytinyağı ilanlarının çıkmaya başladığını vurgulayan Rasim Metin, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde merdiven altı üretim yapan bazılarının vatandaşların sağlığıyla oynamaya çalıştığını söyledi. Ucuz zeytinyağının içerisinde ne olduğunun belli olmadığını anlatan Rasim Metin, şöyle konuştu:
"Piyasada, 60 liraya, 70 liraya 5 litre zeytinyağı olarak satılan maddenin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok ve olmaz. İşin gerçeğini söylemek gerekirse 60, 70, 75 ve 85 liraya satılan zeytinyağı yenmez. Bu zeytinyağının bir maliyeti var. Vatandaşlarımız normal zeytinyağı yiyecekse 6070 liraya satılan yağı yemesin. Şu anda zeytinyağının asidine göre, kalitesine göre gerçek değeri 100 ile 125 lira arasında değişiyor. Bazen internette ve sosyal medyada 'soğuk sıkım yeni zeytinyağı 16 lira' diyor. Böyle bir şeyin mümkünü yok. 1617 liraya zeytinyağı olmaz, eski yıllara ait zeytinyağı da bulamazsın. Paketlerde 5'er litrelik kaplarda litresi 16 lira, 18 lira diyor. Soğuk sıkım zeytinyağının litre maliyeti 30 liradan az değildir."
CEZALAR ARTIRILMALI
Başkan Rasim Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin yaptığı incelemelerde, tağşişli ürünlerin ortaya çıktığını, firmalara çeşitli cezalar verildiğini belirterek, verilen cezaların yetersiz olması nedeniyle 1520 gün sonra başka isim altında üretime devam edildiğini söyledi. Başkan Rasim Metin, gıdanın doğrudan insan sağlığı ve hayatını ilgilendirdiğini söyleyerek, cezaların artırılması gerektiğini belirtti.
'ÇOCUKKEN BABAM ZEYTİN AĞAÇLARINI KESTİ, ODUNLARINI YAKTIK'
Manavgat Ziraat Odası Zeytinyağı Fabrikası'na bahçesinde ürettiği zeytinleri toplayarak sıkım yaptırmak için getiren emekli öğretmen Kasım Çetin (68), 200'den fazla zeytin ağacı olduğunu ve 4 ton kadar zeytin topladıklarını anlattı. Zeytin ağaçlarını 2009'da diktiklerini söyleyen Çetin, "Ben çocukken bir ara çiçek yağı, pamuk yağı çıktı. Bunun üzerine çevremizde bulunan herkesle birlikte babam aşılanmış, aroması güçlü, lüks eski zeytinleri kesti, odunlarını yaktık. Sonradan pişman olduk ama iş işten geçti. Bir nesil hepsi, kalp ağrısından ve kandaki yağlardan şikayetçi oldu. Fakat 2002'den bu yana devletimizin bu zeytine verdiği önemden dolayı tamamen zeytinyağına döndük. Sıhhat bulduk. Herkese tavsiye ederim. Ben torunlarıma bu zeytinin çıtlatmasını yaparım, ona 'dedemin pirzolası' derler" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2020-11-16 08:06:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan otomobilin dereye uçmasına tel çitler engel oldu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobilin dereye uçmasına tel çitler ...
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı
YEREL HABERLER Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya ...
Antalya'da yazdan kalma günler (2)
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler (2)
Kepez’den depremzedelere mevlit
YEREL HABERLER Kepez’den depremzedelere mevlit
CHP Meclis üyesi Özdemir'den yeni açıklama "Bizim için önemli olan başkanlığa kimin vekalet edeceği değildir, Hacıarifoğlu yol arkadaşımızdır" "Bu tartışmalara sebebiyet verenlerin, başkanımız göreve döndüğü zaman kendisine açıklamak zorunda kalacağı şeyler olacak"
YEREL HABERLER CHP Meclis üyesi Özdemir'den yeni açıklama "Bizim ...
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdı
YEREL HABERLER Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya ...
Taksiciden korona virüse cansız mankenli önlem Antalya'da bir taksi şoförü, korona virüs salgınına rağmen yolcuların sürekli ön koltuğa oturmak istemelerini ilginç bir yöntemle önledi Ön yolcu koltuğuna maskeli kadın manken koyan şoför, çevresinden de olumlu tepki aldı Cansız kadın mankenler yolculuk yapan şoföre bazı gençler, "Sevgilin iyiymiş, manitan iyiymiş" diyerek takıldı
YEREL HABERLER Taksiciden korona virüse cansız mankenli ...
Başkanvekili Hacıarifoğlu, Başkan Böcek’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkanvekili Hacıarifoğlu, Başkan Böcek’i ziyaret ...
Başkan Vekili Hacıarifoğlu: Başkan Böcek, dönene kadar emanetine sahip çıkacağıma sevindi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Hacıarifoğlu: Başkan Böcek, dönene ...
Mevsimin ilk karı Beydağları'na yağdı
YEREL HABERLER Mevsimin ilk karı Beydağları'na yağdı
Kepez’e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
YEREL HABERLER Kepez’e bir Sayfiye Mahallesi daha geliyor
Antalya'da yazdan kalma günler
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler
Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu
YEREL HABERLER Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu
Bakan Ersoy’dan Cemil Meriç Kitaplığı’na 2 bin kitap bağışı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy’dan Cemil Meriç Kitaplığı’na 2 bin kitap ...
Kepez’de 10 mahaleye 130 km’lik kanalizasyon hattı
YEREL HABERLER Kepez’de 10 mahaleye 130 km’lik kanalizasyon hattı
300 yıllık gelenek kadınlara iş kapısı oldu Yöreye özgü başörtüsü, peştemal, masa örtüsü, perde gibi ürünler zahmetli işçilik sürecinden sonra sergilenip satılıyor
YEREL HABERLER 300 yıllık gelenek kadınlara iş kapısı oldu Yöreye ...
Antalya'da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde avokado çalan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da girdikleri bahçeden 7 bin TL değerinde ...
Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu
YEREL HABERLER Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu
Uluslararası Antalya Gitar Festivaline doğru
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Gitar Festivaline doğru
MURGEM'de pandemi önlemli eğitim
YEREL HABERLER MURGEM'de pandemi önlemli eğitim
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'yetki' krizine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki 'yetki' krizine ...
Vurulduktan sonra denize düşen köpek, tuzlu sudan gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Vurulduktan sonra denize düşen köpek, tuzlu sudan ...
Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak üzere
YEREL HABERLER Dünyada sadece Burdur Gölü'nde, tamamen yok olmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X