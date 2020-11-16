Kuraklık ve rüzgar sebebiyle balda verim düştü Kuruyan çiçekler kovanları boş bıraktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde bal veriminin geçtiğimiz yıla göre önemli oranda düştüğü bildirildi. Balın üretildiği Çimi Yaylası'na yağmurun az düşmesi, iklim şartları, kuru hava ve rüzgar, bal üreticisini zor durumda bıraktı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde bu yıl bal üretiminde yüzde 80'e varan düşüş yaşandığı belirtildi. Çeşitli çiçek türlerinin yer aldığı bin 800 2 bin 500 rakımlı yaylalarda üretilen organik bal, üreticilere hayal kırıklığı yaşattı.

Bin 900 metre rakımlı Kuyu mevkiinde 25 yıldır arıcılıkla uğraşan Muzaffer Arıcı, organik, fenni ve top kovan balı ürettiğini, bu yıl balın önceki yıllara göre çok verimsiz olduğunu ifade etti. 25 yıldır arıcılık yaptığını ve bugüne kadar bu kadar kötü bir sezon geçirmediklerini söyleyen Arıcı, “Bitki çeşitliliği olarak zengin ve flora bakımından da kaliteli bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu sene Allah’ın takdiri böyle oldu. Yağmur yağmadığından çiçeklerdeki nektar kurudu, arılar bal yapamadı. Bal çerçevelerinin yarısı dolu yarısı boş çıktı. Büyük emek vererek bu işi yapıyoruz ancak bu sene karşılığını alamadık" dedi.



Bu yıl müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayamadık

Akseki balının meşhur olduğunu söyleyen Arıcı, tamamen doğal olan balın çok talep gördüğünü vurgulayarak, "Balımız fiyat bile sorulmadan alınıyor. Daha bal çıkmadan siparişlerimizi alıyoruz. Müşteri arama gibi bir sıkıntımız yok. Bu yıl sezon iyi geçmedi ama inşallah önümüzdeki yıl balımız daha bol olur" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında Akseki’nin bin 800 metre rakımlı Yarpuz Kaklıktaş yaylalarında hem hayvancılık hem de arıcılık yapan Ramazan Topaça da hava durumunun bal üretiminde etkili olduğunu söyledi. Topaça, "İlkbaharda dağlara yağan kar ve oluşan soğuk hava, don nedeniyle doğada birçok bitki ve çiçekler açmadan dondu. Bundan da arılar etkilendi. Daha sonra altıncı aydan itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle bitkilerde kuruma söz konusu oldu. Bundan dolayı bal üretimi epey düştü. Bir kovandan ortalama olarak 1520 kilosunda bal alıyorduk. Bu yıl ise bir kovandan 23 kilo ancak bal alabildik. Hakiki bal üretiminde bu sene yüzde 80 düşüş yaşandı” diye konuştu.

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