(ÖZEL) Stjepan Tomas: Remy'i Antalyaspor'da da istedim, kısmet Rize'ye oldu

"Hedef Türkiye Kupası"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Remy değerli bir oyuncu, dünyada da marka bir oyuncu. Antalyaspor'da da onu çok istemiştim, olmadı. Kısmet Rize'ye oldu" dedi.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"REMY BİZE ÇOK KATKI SAĞLADI"

Ligin geride kalan 8 haftasında iyi bir performans gösterdiklerini söyleyen Tomas, "İlk 8 hafta bizim için iyi geçti. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldık. Son 2 maç gol yemedik. İlk iki hafta oynadığımız Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında aramıza yeni katılan oyuncular vardı. Alışma dönemi nedeniyle ilk iki maç bizim için iyi geçmedi. Sonrasında Remy takıma adapte oldu. Bize çok katkı sağladı. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ, HEDEF HER MAÇ 3 PUAN"

Her maçta 3 puan hedeflediklerini dile getiren Tomas, "Kadromuzu planlarken geniş bir kadro kurduk. 40 maç ve kupa maçları da var. Ligde az süre bulan oyunculara kupada şans vereceğiz. Hem lig hem de kupada iyi gidişata devam ederiz. Ligde sıralama hedefi koymuyoruz, maç maç bakıyoruz. En önemlisi önümüzde oynayacağımız maç ve 3 puan" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIN YÜKSEK PERFORMANSI BENİ ZORLUYOR"

Oyuncularının yüksek performansı nedeniyle kadro kurmakta zorlandığını anlatan Hırvat teknik adam, "Oyuncularımın yüksek performansı beni zorluyor. Süper Lig'de sezon başı iyi kadro kurmak çok önemli. Zor bir dönem geçirdik. Kadromdan memnunum" dedi.

"REMY'İ ANTALYASPOR'DA DA İSTEDİM, KISMET RİZE'YE OLDU"

Takımın Fransız golcüsü Loic Remy için övgü dolu sözler sarf eden 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Remy kadromuzda değerli bir oyuncu, dünyada da marka bir oyuncu. Antalyaspor'da da onu çok istemiştim, olmadı. Kısmet Rize'ye oldu" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULUK KARİYERİMDE REMY İLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM"

Tomas, "Bir savunma oyuncusu olarak Remy'i tutabilir miydiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Remy ile karşılaşmak isterdim. İtalya'da oynarken yıldız oyuncularla karşılıklı oynadım. Vieri, Zidane ve Ronaldo ile karşılıklı oynadım. Düşünüyorum da Remy ile de karşılıklı oynamak isterdim. Zor soru ama İtalya'da büyük yıldızlarla oynadım. Konsantre olunca onu tutabilirdim."

"RİZESPOR'UN İYİ GİDİŞİ SÜRECEK"

Rizespor'un yakaladığı iyi gidişatının devam edeceğini vurgulayan Stjepan Tomas, "Rizespor'un iyi gidişi devam edecek. Topa sahip olmak istiyoruz. Ofansif futbol oynatmak istiyorum. Son 2 lig maçında savunmamızı da geliştirdik. Hem Sivasspor hem de Kayserispor maçlarında gol yemedik. Savunmamızı daha geliştirdiğimizde daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

"BAŞAKŞEHİR TOPARLADI, GALATASARAY İYİ GİDİYOR"

Süper Lig'de her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu söyleyen Tomas, "Zor bir lig, 40 hafta var, 21 takım var ve iyi takımlar iyi transfer yaptı. Mesela Fenerbahçe 18 oyuncu aldı ve iyi bir takım kurdu. Başakşehir toparladı, Galatasaray iyi gidiyor. Sürpriz olarak Alanyaspor lider ve iyi gidiyorlar. Bizim için önemli olan maç maç bakmak ve 3 puan almak" dedi.

"OCAK AYINDA 1-2 TRANSFER OLABİLİR"

Şu anda transfer için karar vermenin erken olduğunu kaydeden Tomas, "Şu an transferde ihtiyacı konuşmak için erken. Biz sezon başında geniş bir kadro kurmuştuk. Gidişata ve performanslara göre 1-2 transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"HEDEF TÜRKİYE KUPASI"

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın hedeflediklerini aktaran Stjepan Tomas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon geniş bir kadro kurduk. Okan hoca ile birlikte Akhisarspor'da kupayı kazandık. Hedef, bu sene kurulan kadro ile Türkiye Kupası'nı kazanmak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

