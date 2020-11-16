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Yabancılara konut satışında Antalya ikinci sırada Antalya'da Ekim ayında 4 bin 945 konut el değiştirdi Yabancılara 928 konut satıldı Konut satışları ülke genelinde ekim ayında yüzde 16,3 azaldı

İHA

Yabancılara konut satışında Antalya ikinci sırada Antalya'da Ekim ayında 4 bin 945 konut el değiştirdi Yabancılara 928 konut satıldı Konut satışları ülke genelinde ekim ayında yüzde 16,3 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Antalya'da 2020 Ekim ayında 4 bin 945 konut satılırken yabancılara kontu satışında ise 928 konut satışı ile İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Eylül ayında Antalya'da 5 bin 818 konut satılırken yabancılara yapılan konut satışı 347 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ekim ayına ait Konut Satış İstatistikleri verisini paylaştı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Antalya'da 2020 Ekim ayında 4 bin 945 konut satılırken bu sayı Isparta'da 527, Burdur'da ise 313 oldu. .Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Ekim ayında 25 bin 566 olarak gerçekleşti
Türkiye genelinde Ekim ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 494 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 4'er konut ile Ardahan ve Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 94 bin 8 konut el değiştirdi
Diğer konut satışları söz konusu ayda Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 94 bin 8 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 776 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,3 oldu. Ankara 7 bin 942 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 154 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 36 bin 976 konut ilk defa satıldı
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 401 konut satışı ve yüzde 17,3 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 409 konut satışı ile Ankara ve bin 797 konut satışı ile İzmir izledi.
İkinci el konut satışlarında 82 bin 598 konut el değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azalış göstererek 82 bin 598 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 15 bin 869 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,3 oldu. Ankara 8 bin 215 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 49 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları OcakEkim döneminde yüzde 27,0 arttı
OcakEkim döneminde 1 milyon 280 bin 852 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 artış gösterdi. OcakEkim döneminde ipotekli konut satışı yüzde 124,2 artarak 534 bin 256, diğer satış türlerinde ise yüzde 3,0 azalarak 746 bin 596 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 2,3 artarak 396 bin 184 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 42,5 artarak 884 bin 668 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Ekim ayında 5 bin 258 konut satışı gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Ekim 2020'de ilk sırayı 2 bin 458 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 928 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Yalova ve 186 konut satışı ile Bursa izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı
Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 909 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 849 konut ile İran, 400 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Afganistan ve 213 konut ile Kazakistan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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