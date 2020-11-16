Muratpaşa'da önce müzik, sonra sinema konuşuldu

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, hafta sonu önce Türkiye’de 1980 sonrası protest müzik tarihi, ardından da Orhan Kemal’in bir eserinden sinemaya uyarlanan Lütfi Ömer Akad yönettiği 1962 yapımı Üç Tekerlekli Bisiklet’le Türk sinema tarihi konuşuldu.

Antalya’da ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, atölye çalışmaları devam ediyor. Tarihinden felsefesine, sosyolojisine sanatın konuşulduğu atölyelerde yeni dönemin ilk programı olan “Türkiye’de protest müziğin öyküsü” başlıklı çalışmanın ikinci oturumu bu hafta sonu yapıldı. Tuncer Çetinkaya’nın hazırlayıp sunduğu, İlke Türkdoğan ve Grup Haziran’ın örnekler sergilediği atölye çalışmasının ikinci oturumunda Türkiye’de 1980 sonrası protest müziğin tarihi konuşuldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde hafta sonu etkinlikleri, Türk sinemasına Berlin Film Festivali’nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı ‘Susuz Yaz’ filmiyle başlayan ‘Pazar Sineması’ gösterimlerinin ikinci haftasıyla devam etti. Pazar Sineması’nda bu hafta Üç Tekerlekli Bisiklet, seyirciyle buluştu. Orhan Kemal’in bir eserinden Vedat Türkali’nin senaryolaştırdığı, Lütfi Ömer Akad’ın yönetmenliğini yaptığı 1962 yapımı filmin gösteriminin ardından sinema yazarı Alican Sekmeç’le Üç Tekerlekli Bisiklet üzerinden Türk sinema tarihinin ele alındığı bir söyleşi gerçekleştirildi.

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