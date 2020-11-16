Kepez’e Astronomi Merkezi müjdesi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, deniz seviyesinden 2547 metre yükseklikteki Bakırlıtepe’den Antalya Bilim Merkezi'ne ‘Astronomi Merkezi’ de kurulacağının müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bakırlıtepe’deki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde incelemelerde bulundu. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir’den gözlemevi hakkında bilgi alan Başkan Tütüncü, ülkenin en büyük çaplı RTT150 teleskobunu da inceleme fırsatı buldu. Deniz seviyesinden 2547 metre yükseklikteki Bakırlıtepe’den TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi izlenimlerini aktaran Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezimizin kurulmasında TÜBİTAK, bize önemli katkılarda bulunuyor. Bizde Antalya Bilim Merkezimizin kuruluşunda emeği geçen arkadaşlarımızla beraber TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ni ziyaret edelim istedik. Yıldız kümelerini, evrenin boyutlarını araştıran teknoloji harikası, Türkiye’nin medarıiftiharı bir gözlemevi gördük. Ziyaretimiz sırasında DokumaPark’taki Antalya Bilim Merkezi çalışmaları hakkında da bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

“Geleceğin bilim adamları Kepez’de yetişecek”

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alanda hizmete açacağı Antalya Bilim Merkezi’ni, TÜBİTAK’ın destekleriyle kurduklarını hatırlatan Tütüncü, “Türkiye’nin en nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalyalı hemşehrilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacak. Geleceğin bilim adamları Antalya Bilim Merkezi’nden yetişecek. DokumaPark’a Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezini TÜBİTAK işbirliğiyle kurduk” diye konuştu.

Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından deniz seviyesinden 2547 metre yükseklikteki Bakırlıtepe’den Antalya Bilim Merkezi bünyesinde ‘Astronomi Merkezi’ kurulacağının da müjdesi de verdi. Başkan Tütüncü’ye gözlemevi ziyareti sırasında başkan yardımcıları Sabahat Adanır ve Dr. Mustafa Özsoy eşlik etti.

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