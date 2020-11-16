Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı. Bu sürede köpeğe su verip, okşayan 2,5 yaşındaki Yağız, hayvan kurtarılınca sevinçten çığlık atıp havaya zıpladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 805 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın garaj kapısında bulunan parmaklıklara sıkışan köpeği gören apartman sakinleri, hayvanı kurtarmak istedi. Çabaları yeterli olmayan vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bu sürede köpeğin başından bir an ayrılmayan 2,5 yaşındaki Yağız, başını okşayıp sevdiği hayvana içmesi için de su verdi.

Ekipler, demir parmaklıkları aparat yardımıyla açarak, köpeği kurtardı. Köpeğin bulunduğu yerden çıkmasının ardından çığlıklar atıp, havaya zıplayan Yağız, ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-16 12:18:47



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