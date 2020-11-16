Alanya Gülevşen Cami’nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor Tarihi camide restorasyon çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya Gülevşen Cami’nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor Tarihi camide restorasyon çalışmaları sürüyor

İHA

Alanya Gülevşen Cami’nde tarih yeniden ayağa kaldırılıyor Tarihi camide restorasyon çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Gülevşen Cami’nin restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Binanın duvarlarının aslına uygun inşa edildiği çalışmalar kapsamında, 2021 yılına kadar ana bina ve şadırvan işinin tamamlanması planlanıyor.
14. Yüzyılda Karamanoğlu Beyliği tarafından inşa edilen Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi’ndeki tarihi Gülevşen Camii’ni gün yüzüne çıkarmak için Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile aslına uygun hazırlanan proje kapsamında çalışmalar yapılıyor. Projenin Anıtlar Kurulu’ndan geçmesinin ardından düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi caminin restorasyonuna hızla devam ediyor.
Taş duvarlar yapılıyor
Çalışmalarla, çevre kazıları ile zamana yenik düşerek yıkılan ve toprak altında kalan taşlar ortaya çıkarıldı. Çökmek üzere olan bazı duvarlar yıkılarak, duvar taşları tek tek ayıklandı. Duvarlar bu taşlar da kullanılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa ediliyor. Sağlam duvarlarda ise taşlar arasındaki derzler yenilenip, temizleniyor. Bu arada mihrap arkasında yer alan destekleyici duvarın da inşası devam ediyor. Bir taraftan binanın taş duvarları aslına uygun olarak yenilenirken, binanın toprak ile kaplı olan zemininde de kazı çalışması başladı. Titizlikle yapılan çalışmada toprak çıkarılarak binanın tabanına inilecek.
Aslına uygun restore edilecek
Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yürütülen proje kapsamında tarihi cami yeniden Alanya’ya kazandırılacak. Mülkiyeti hazineye ait olan ve bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi yapılan alanda süren çalışmalar kapsamında, büyük bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapı, aslına uygun olarak restore edilecek. Proje kapsamında şadırvan ve abdest alma yerleri, cami avlusu ve diğer donatılar da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erenköy’ün doğalgaz talebi 2021’de karşılanacak
YEREL HABERLER Erenköy’ün doğalgaz talebi 2021’de karşılanacak
Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı
YEREL HABERLER Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız ...
Kepez’e Astronomi Merkezi müjdesi
YEREL HABERLER Kepez’e Astronomi Merkezi müjdesi
Kırcami’de yol açım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kırcami’de yol açım çalışmaları devam ediyor
Muratpaşa'da önce müzik, sonra sinema konuşuldu
YEREL HABERLER Muratpaşa'da önce müzik, sonra sinema konuşuldu
Muratpaşa Belediyespor, Avrupa’da tur atladı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Avrupa’da tur atladı
Yabancılara konut satışında Antalya ikinci sırada Antalya'da Ekim ayında 4 bin 945 konut el değiştirdi Yabancılara 928 konut satıldı Konut satışları ülke genelinde ekim ayında yüzde 16,3 azaldı
YEREL HABERLER Yabancılara konut satışında Antalya ikinci ...
Turizmin en büyük umudu aşı POY Başkanı Ülkay Atmaca: “En büyük umudumuz son birkaç gündür yoğun bir şekilde gündemde olan aşı”
YEREL HABERLER Turizmin en büyük umudu aşı POY Başkanı Ülkay ...
Otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp yön tabelasına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkıp yön tabelasına ...
Antalya’da motosiklet sürücülerinin pes dedirten yolculukları Bir sürücü tek eli pedalda, üzerine uzandığı motosikleti sürdü, diğeri sürücü ise motosiklete 3’üncü yolcu olarak keçi aldı
YEREL HABERLER Antalya’da motosiklet sürücülerinin pes dedirten ...
AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor
(ÖZEL) Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar ...
(ÖZEL) Stjepan Tomas: Remy'i Antalyaspor'da da istedim, kısmet Rize'ye oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Stjepan Tomas: Remy'i Antalyaspor'da da ...
Kuraklık ve rüzgar sebebiyle balda verim düştü Kuruyan çiçekler kovanları boş bıraktı
YEREL HABERLER Kuraklık ve rüzgar sebebiyle balda verim ...
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
YEREL HABERLER Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, ...
'16- 17 liraya zeytinyağı olmaz'
YEREL HABERLER '16- 17 liraya zeytinyağı olmaz'
Yoldan çıkan otomobilin dereye uçmasına tel çitler engel oldu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobilin dereye uçmasına tel çitler ...
Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Yıldırım düştü, orman yangını çıktı
Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya kalkıştı
YEREL HABERLER Sokakta eline aldığı hamsterı tokatlayıp, ısırmaya ...
Antalya'da yazdan kalma günler (2)
YEREL HABERLER Antalya'da yazdan kalma günler (2)
Kepez’den depremzedelere mevlit
YEREL HABERLER Kepez’den depremzedelere mevlit
CHP Meclis üyesi Özdemir'den yeni açıklama "Bizim için önemli olan başkanlığa kimin vekalet edeceği değildir, Hacıarifoğlu yol arkadaşımızdır" "Bu tartışmalara sebebiyet verenlerin, başkanımız göreve döndüğü zaman kendisine açıklamak zorunda kalacağı şeyler olacak"
YEREL HABERLER CHP Meclis üyesi Özdemir'den yeni açıklama "Bizim ...
Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya çalıştı Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kadına tepki yağdı
YEREL HABERLER Beslediği hamsterı önce tokatladı, sonra ısırmaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X