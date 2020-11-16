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Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi İqbal: " Yatırımcıların Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için Antalya'dayız" Endonezya Türk Büyükelçisi Iqbal’den Başkanvekili Hacıarifoğlu’na ziyaret

İHA

Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi İqbal: " Yatırımcıların Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için Antalya'dayız" Endonezya Türk Büyükelçisi Iqbal’den Başkanvekili Hacıarifoğlu’na ziyaret

Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Büyükelçi Iqbal Antalyalı yatırımcıları Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için teşvik etmek istediklerini söyledi. Başkanvekili Hacıarifoğlu da iki ülke arasındaki ticaret hacmini çok daha iyi noktalara getirmek gerektiğine dikkat çekti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu, Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ziyarette Büyükelçi Iqbal, Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu Başkan Böcek’in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtirken, Büyükelçi Iqbal, “Umarım Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı en kısa sürede sağlığına kavuşur. Belediye başkanıma en iyi dileklerimi iletin” diye konuştu.

Antalya büyük potansiyele sahip
Antalya’da yüzlerce Endonezya vatandaşının yaşadığını söyleyen Büyükelçi Iqbal, “Endonezya ve Antalya arasında nasıl ticaret yapacağımızı ve özellikle turizm açısından yatırımları konuşmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde gelişen ekonomilerde ağırlığın Asya Pasifik olacağını söyleyen Büyükelçi Iqbal, “Buraya ziyaretimizin en önemli amacı da Antalyalı yatırımcıları Asya Pasifik’e yatırım yapmaları için teşvik etmek” diye konuştu.

Ticaretimizi geliştirmemiz gerek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hacıarifoğlu, “Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bize bir önerileri olursa almak isteriz. Üzerimize düşen bir görev varsa da yapmaya hazırız” dedi.
Ziyaretin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu konuk Büyükelçiye kahve takımı hediye ederken, Endonezya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal da Başkan vekili Hacıarifoğlu’na Endonezya kahvesi hediye etti.

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