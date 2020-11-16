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Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı Hayvanı terbiye etmek için eziyet etmiş Beslediği hamster cinsi hayvanı tokatlayıp ısırmaya kalkışan kadının 947 TL para cezası kesildi

İHA

Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı Hayvanı terbiye etmek için eziyet etmiş Beslediği hamster cinsi hayvanı tokatlayıp ısırmaya kalkışan kadının 947 TL para cezası kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamster'ı önce tokatlayıp, sonra ısırmaya çalışan kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.
Olay, İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bank üzerinde oturan genç bir kadın, kucağına aldığı hamsterı tokatlamaya başladı. Hamster'la oyun oynadığı için mi yoksa sinirlendiği için mi yaptığı anlaşılamayan kadın, bir süre sonra hamsterın kafasını ısırmaya kalktı. Araç içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntü sosyal medyada yayınlandı. Görüntünün yayınlanmasıyla birlikte kadına tepki yağdı.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı araştırma sonucu isminin Sevda K. olduğunu tespit ettiği kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesti. İlçe dışında olduğu belirtilen Sevda K.’nın verdiği ifadede hayvanı terbiye etmek istediği için bu şekilde davrandığını söylediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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