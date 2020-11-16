Minikler sokakta oyun oynamak yerine ekonomi konuştu

Antalya’da sokakta bir araya gelen 8 ile 10 yaşları arasındaki çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kur tartışması yapan çocukların TürkiyeABD kıyaslaması yaptığı da görüldü.

Bir araya gelen 4 arkadaş, yaşlarına bakmadan kaldırıma oturarak ekonomiyi ele aldı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların ekonomi üzerine tartışma yaptığı anlar, karşı binada oturan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çocukların TürkiyeABD arasında kıyaslama yaptığı, ülkeler arası verilen maaşlar üzerine konuştukları görüldü.

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