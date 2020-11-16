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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minikler sokakta oyun oynamak yerine ekonomi konuştu

İHA

Antalya'da sokakta bir araya gelen 8 ile 10 yaşları arasındaki çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kur tartışması yapan çocukların TürkiyeABD kıyaslaması yaptığı da görüldü.

Minikler sokakta oyun oynamak yerine ekonomi konuştu

Antalya’da sokakta bir araya gelen 8 ile 10 yaşları arasındaki çocuklar, oyun oynamak yerine ekonomiyi konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kur tartışması yapan çocukların TürkiyeABD kıyaslaması yaptığı da görüldü.
Bir araya gelen 4 arkadaş, yaşlarına bakmadan kaldırıma oturarak ekonomiyi ele aldı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların ekonomi üzerine tartışma yaptığı anlar, karşı binada oturan bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde çocukların TürkiyeABD arasında kıyaslama yaptığı, ülkeler arası verilen maaşlar üzerine konuştukları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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