Akaryakıt istasyonu yakınındaki metruk evde yangın

Antalya’da bir akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıktaki 2 katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıktaki 2 katlı metruk evde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. İtfaiye erlerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.