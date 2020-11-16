Akaryakıt istasyonu yakınındaki metruk evde yangın

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Antalya’da bir akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıktaki 2 katlı metruk evde çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonuna 50 metre uzaklıktaki 2 katlı metruk evde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı, 1 su tankeri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü. İtfaiye erlerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

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