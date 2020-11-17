6 günde 450 ünite kan bağışı yapıldı

Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi, “Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli’nden 6 iş gününde 450 ünite kan bağışı topladı. Kan bağışı otobüsü Çarşamba gününe kadar ilçede olacak.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunun altını çizen Türk Kızılay’ı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi doktoru Dr. Bedri Yalçın, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle 3,5 aylık bir aradan sonra yoğun bir talep ile karşılaştık. Akşam saat 18:00’e kadar kan bağışına devam ediyoruz. Çarşamba gününe kadar buradayız. ” şeklinde konuştu.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Bedri Yalçın, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynı kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hızlıca yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. Ülkesini ve insanını seven, sorumluluk sahibi herkesi gönüllü kan bağışçısı olmak için Türk Kızılay'ına kan vermeye çağırıyoruz” dedi.

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