Antalya’da ortaokul son sınıftayken ölümcül SSPE hastalığına yakalanan ve sadece Haluk Levent'in şarkılarına tepki veren 29 yaşındaki Burak Yılmaz'ın bu sevgisine karşılık Haluk Levent’in, "Elbette yanına gidip şarkı da söyleriz" paylaşımının ardından gencin sevinç tepkileri ikiye katlandı. Yüzde yüz engelli, konuşma yetisi olmayan Yılmaz, annesinin "Haluk Levent gelsin m" sorusuna gözlerini kapatıp açarak ‘evet’ yanıtını verdi.

Antalya'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Yılmaz, ortaokul son sınıftayken bir anda gözlerinde sıkıntı yaşadı ve dengesini kaybederek düşmeye başladı. Okul döneminde basketbol oynayan 2 metre boyundaki gencin durumunu başlarda ailesi anlayamadı ancak yaşananlar süreklilik kazanınca aile çocuklarını doktora götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Yılmaz’a Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) teşhisi konuldu. Zaman ilerledikçe durumu daha da ağırlaşan Yılmaz, geçirdiği gribal enfeksiyon sonrası ise konuşma, yemek yeme ve hareket fonksiyonlarını kaybederek yatağa bağımlı hale geldi. Yılmaz ailesi, çocuklarının yakalandığı hastalığın tedavisinin olmadığını öğrenince ise adeta yıkıldı.



"Bütün şarkılarını ezbere biliyor"

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