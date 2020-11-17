Tütüncü’den gençlere kamp alanı müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. döneminde vaat ettiği 123 proje arasında yer alan gençlik kampı projesini de gerçekleştiriyor. Çam ağaçları arasında, şehir ve deniz manzaralı bir alanda gençlik kampı kuruluyor.

Su, tuvalet, elektrik ve güvenlik gibi hizmetlerin getirileceği alanda ilk olarak gençlerin çadır kurabileceği kamp düzenlemesi yapılacak. Doğa sevgisinin, doğa bilincinin oluşmasının amaçlandığı kamp alanında, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.Başkan Hakan Tütüncü de, projenin yapılmasının planlandığı alanda incelemelerde bulundu ve bürokratlarıyla kamp alanında yapacakları çalışmaları anlattı.



“Kent parklarına bir yenisini ekliyoruz”

Açıklamasında, Kepez’in, orman zengini bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, “Şehrin hemen yanı başındaki ormanların içerisinde oluşturduğumuz kent parklarına hemşehrilerimizi davet etmeyi ve onları şehrin boğucu ortamından uzaklaştırmayı bir belediyecilik prensibi olarak benimsedik. Bu amaçla orman alanlarının içerisinde yaptığımız kent parklarına bir yenisini daha ekliyoruz.” ifadesini kullandı.



Şehir ve deniz manzaralı kamp alanı

Tütüncü, Aktoprak Mahallesi Kındıra mevkiindeki güzel bir ormanlık alanın içerisinde gençlik kampı düzenlemesi yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Bu alanın muhteşem bir şehir ve deniz manzarası var. Bu güzel ormanın içerisinde inşallah önümüzdeki günlerde bir gençlik kampı kuracağız. Bu alanda karavan kamping de olacak. Gençlerin çadırlı kamp yapabileceği güzel bir ortam hazırlayacağız. Kepez gençlik kampında, sportif ve kültürel bir takım faaliyetler düzenleyeceğiz. Burada Doğa sevgisini ve doğa bilincini aşılamaya yönelik sosyal projeler de uygulayacağız. Deniz, şehir manzaralı gençlik kampımız, karavan kamping alanımız Antalya’mıza hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.