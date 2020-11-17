Pil Fabrikası “Millet Bahçesi” Projesiyle kapılarını halka açıyor

Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek eski Pil Fabrikası alanında incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokuma nasıl ki güzel bir hale geldiyse, inşallah Pil Fabrikası da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, güzel bir yeşil dokuya dönüşecek.” dedi.

Eski Dokuma Fabrikası gibi yıllardır atıl durumda bulunan Pil Fabrikası da halkın kullanımına kazandırılıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Eylül ayında AK Parti Antalya Milletvekillerinin desteklerini de alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüş ve Pil Fabrikası arazisine Millet Bahçesi oluşturulma talebinde bulunmuştu. Tütüncü’nün girişimleriyle Pil Fabrikası alanını millet bahçesine dönüştürme çalışmaları başladı. Başkan Tütüncü, bürokratlarıyla beraber Pil Fabrikası alanında incelemelerde bulundu.



Cumhuriyet dönemi sanayi tesisi

Pil Fabrikasının anıları ile yaşatılması ve geleceğe taşınması gerektiğine değinen Başkan Tütüncü, “Pil Fabrikası Antalya için son derece önemli Cumhuriyet Dönemi Sanayi tesislerinden birisi… 1999 yılından itibaren burası fabrika hüviyetini kaybetmiş. İnşallah şimdi buraya güzel bir ‘Millet Bahçesi’ kazandırma noktasında önemli bir çalışmanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Bu konuyla ilgili kollarımızı sıvadık. İstiyoruz ve arz ediyoruz ki; Fabrikalar Mahallesi'nde Dokuma yerleşkesinin hemen yanında bu muhteşem ormanlık alanın içerisinde ki bu fabrika binası da hatıralarıyla yaşasın ve burası güzel bir millet bahçesine dönüşsün. Pil Fabrikası Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çok değerli destekleriyle, katkılarıyla, gayretleriyle Antalya için özel önemli bir Millet Bahçesi’ne dönüşüyor. Kepez'in, Antalya’nın merkezine güzel bir Millet Bahçesi oluşturuluyor.” diye konuştu.



Fabrika hatıraları yaşatılacak

Pil Fabrikası arazisinde bulunan binaların üzerindeki hatıralarında yaşatılacağını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Onunla ilgili bugün burada arkadaşlarımızla güzel bir inceleme gezisi yapmış, hem de buranın tarihiyle ilgili birtakım bilgiler almış olduk. Amacımız, gayemiz burayı bu yeşil dokuyu, bu yeşil alanı hatıralarıyla birlikte insanımızın gezip eğlenebileceği, dinlenebileceği bir yeşil dokuya çevirmek. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen hükümetimize, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a ve tabii ki ülkemizin ufkunda böylesi millet bahçeleri gibi güzel bir hayalin oluşmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Antalya’mız adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Dokuma nasıl ki; güzel bir hale geldiyse, inşallah Pil Fabrikası da Antalya için, Kepez için güzel bir millet bahçesine, güzel bir yeşil dokuya dönüşecek. Ve buranın gerçek sahibi halkımız buradan istifade edecek.” dedi.

Millet Bahçesi Projesi kapsamında eski pil fabrikası arazisinde ağaç ve bitki dokusu zenginleştirilecek. Mevcut yapılar eğitim, kültür sanat ve spor tesislerine dönüştürülecek. Dokuma’da olduğu gibi Millet Bahçesi de, Antalya’nın gerçek sahiplerine armağan edilecek.

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