Ka\u015f Belediyesinin Ova ile K\u0131n\u0131k Mahallesi aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi Bisiklet Yolu Projesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flad\u0131.\u0130halesi yap\u0131lan 5 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bildirildi. Proje kapsam\u0131nda, bu yolun 1 bu\u00e7uk kilometrelik b\u00f6l\u00fcm\u00fc 4 metreden 10 metreye geni\u015fletilerek, bisiklet, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f ve ara\u00e7 yolu olacak \u015fekilde d\u00fczenlenerek hizmete sunulacak.Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mutlu Uluta\u015f, bisikletin \u00e7evreci bir ula\u015f\u0131m arac\u0131 oldu\u011funu, kullan\u0131m\u0131n\u0131 yayg\u0131nla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in projenin hayata ge\u00e7irildi\u011fini s\u00f6yledi.Bisikletin \u00f6nemini vurgulayan Uluta\u015f, projeyle il\u00e7ede bisiklet yollar\u0131 yap\u0131larak, \u00e7evreye ve trafi\u011fe olumlu katk\u0131 sa\u011flanmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fini belirtti.