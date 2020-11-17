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Boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

DHA

Boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen yıl kendisinden boşanmak isteyen 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32) zorla girdiği kayınpederinin evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hilmi Yılmaz (44) dördüncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Savcı mütalaasında sanık Hilmi Yılmaz hakkında 'eşe karşı kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. Hilmi Yılmaz ise "Mütalaayı kabul etmiyorum" dedi.
Alanya'da yaşayan Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, 26 Eylül 2019 günü saat 11.30 sıralarında, eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Bunun üzerine eşi de kapıdaki camı kırarak, içeri girdi. Çift tartışırken, Hilmi Yılmaz, zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı 10 yerinden bıçakladı. Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı. Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek, teslim oldu. Yılmaz'ın, kayınpederini arayarak, kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği ortaya çıktı.
GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİ
Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından 27 Eylül 2019 günü sabah saatlerinde, üzerinde kan lekeleri bulunan gömlekle adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Gülseren Yılmaz'ın cenazesi ise Kestel Hanönü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
Hilmi Yılmaz'ın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Dördüncü kez hakim karşına çıkarılan sanık Yılmaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Gülseren Yılmaz'ın anne ve babası ile tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Hilmi Yılmaz'ın kendisine boşanma davası açan 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'dan 45 aydır ayrı yaşadığını belirtti. Mütalaada, olay günü Hilmi Yılmaz'ın, Gülseren Yılmaz'ın yaşadığı babasının evine elinde bıçakla gittiği, burada evin kapı camını tuğla ile kırıp içeri girdiği, sanığı gören kadının evden uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada kadını evin biraz ilerisindeki arazide yakalayan sanığın otopsi raporuna göre 6'sı tek başına ve birlikte ölüme yol açacak nitelikte toplam 10 adet kesici delici alet darbesi ile göğüs bölgesinden bıçaklamak suretiyle olay yerinde öldürdüğü kaydedildi. Mütalaada sanık Hilmi Yılmaz'ın 'eşe karşı kasten insan öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hilmi Yılmaz, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı esasa ilişkin savunmam olarak tekrar ederim, önceki savunmalarıma ekleyecek bir husus yoktur" dedi.
Mahkemede her iki tarafın avukatı da yazılı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-11-17 17:07:27

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