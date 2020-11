Vali Yazıcı: " Aşı çalışmaları tamamlanıp bu salgın sürecini atlatarak misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz."

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, " Antalya, Türkiye’nin en çok turist alan şehirlerinden biri. İnşallah en kısa sürede aşı çalışmaları tamamlanıp bu salgın sürecini atlatarak misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaya devam edeceğiz." dedi. Vali Yazıcı, Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal’ı makamında kabul etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi İqbal, Türkiye ile Endonezya arasında her konuda ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Antalya’yı ziyaret eden Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal, Vali Ersin Yazıcı ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi zor bir süreçten geçildiğini belirten Vali Yazıcı; “Turizmin başkenti Antalya’da sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Antalya, Türkiye’nin en çok turist alan şehirlerinden biri. İnşallah en kısa sürede aşı çalışmaları tamamlanıp bu salgın sürecini atlatarak misafirlerimizi şehrimizde ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi.



Bağlarımız çok eski tarihe dayanıyor

İki ülke arasındaki bağlara bakıldığında çok eski tarihlere dayandığını fakat ilişkilerin bu denli gelişmediğini ifade eden Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İqbal; “Türkiye, her zaman Endonezya'nın kalbindedir. Bundan 500 sene önce ilk etkileşimlerimizi yaşamışız. Bu duygusal bağlarımıza rağmen ekonomik anlamda bir bağlantımız çok yok. Gelecekte birlikte büyüyüp gelişmek istiyoruz. Türkiye bizim batıdaki kardeş ülkemiz. Ülkelerimiz arası ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmeliyiz. İş adamlarımızın birbirini daha iyi tanıması gerekli. Antalya bu konuda önemli bir şehir.” diye konuştu.

Türklerin çok misafirperver ve güler yüzlü olduğuna değinen Büyükelçi İqbal, “Antalya’da yaşayan 400 Endonezya vatandaşı var. Bunların çoğunluğu turizm sektöründe çalışmakta. Antalya kendi memleketim gibi yılın büyük bölümü güneşli. Halkınız çok güler yüzlü. Her tarafta gülen insanlar var. Bu şehirde olmaktan mutluyum.” ifadelerini kullandı.



Türk turizmine en büyük katkı sunan şehir

Antalya’nın turizmin başkenti olduğu gibi aynı zamanda da tarımında başkenti olduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “ Turizm ve tarım bizim en öncelikli geçim kaynaklarımız. Tarım iyi geçti. Ancak turizm dünyanın her yerinde olduğu gibi pandemi dolayısıyla olumsuzluk yaşadık. Antalya ülkemizin göz bebeği. Kasım ayında olmamıza rağmen hala güneş var. Türk turizmine en büyük katkı sunan şehir. Şehrimize tekrardan hoş geldiniz. İnanıyorum ki bağları tarihe dayanan bu iki ülke arasında hem ticari hem de kültürel ilişkileri daha da geliştireceğiz.” dedi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Vali Yazıcı, Endonezya ile ticari ve ekonomi alanları başta olmak üzere her alanda dostane ilişkiler içerisinde bulunduklarına işaret ederek sürdürülen bu iyi ilişkilerin artarak devam etmesi ve geliştirilmesinin önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.