Kemer'da zabıtadan sigara denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün mamullerinin yasaklandığı alanlarda denetim yaptı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinin başından bu yana saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemer Belediye ekipleri, maskenin sürekli ve doğru şekilde kullanımını sağlamak amacıyla ilçedeki turistleri ve vatandaşları bilgilendiriyor.

Belediye ekipleri, Kemer Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararları doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tüm pazar yerleri ve tüm toplu taşıma durakları, Cumhuriyet Meydanı ve Mustafa Ertuğrul Aker (Olbia) Parkı, Kuğulu Park, yürüyüş yollarında yasak kapsamına alınan lokasyonlar ve genelgenin içeriği hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Koronavirüsle mücadelemize son hızla devam ediyoruz. Belediye olarak yaptığımız rutin dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sigaranın yasaklandığı alanlarda da ekiplerimiz vatandaşları bilgilendiriyor. Bu işin üstesinden elbirliği ile geleceğiz. Maske takalım, hijyene dikkat edelim ve sosyal mesafemizi koruyalım.” diye konuştu.

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