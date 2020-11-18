Mezarlıklara yeni defin alanları açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi mevcuttaki defin alanlarının yetersiz kalması üzerine Kumluca Ortaköy Mezarlığı’na ek saha açıyor. Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya mezarlığının yetersiz kalması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma için mahalle halkı adına teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mevcuttaki defin alanlarının yetersiz kaldığı mezarlıklarda yeni defin alanlarını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Serik’in ardından bu kez Kumluca Ortaköy Mahallesi’nde yer alan Ortaköy Mezarlığı’nda ek saha açımı ve düzenleme çalışmalarına başladı.



26 dönümlük alan kullanılacak

Büyükşehir ekipleri cenaze konulamayacak durumda olan sarp ve dik arazide iş makinaları ile çalışma yaparak yeni defin yerleri açıyor. Ekiplerin bu çalışmasıyla 16 dönümlük yeni kullanım alanı açılarak mezarlığın toplamda 26 dönümünün kullanılabilir olması hedefleniyor.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, “Mahallemizin tek mezarlığı olan Ortaköy mezarlığımızın kullanılabilir alanları dolmak üzere ve yetersizdi. Bu durumu yetkililerimize bildirdim. En kısa sürede dönüş yaparak çalışmalara başlandı. Çalışma sonrası mezarlığımızın kapasitesi 2,5 katına çıkacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlığımıza ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yol daha açılacak. " dedi.

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