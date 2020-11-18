Antalya'da yürekleri ağızlara getiren trafik kazası Araçlar birbirinin üzerin çıktı, sürücüler kırmızı ışık tartışması yaptı Kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçların birbirinin üzerine çıktığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri hafif yaralandı. Araçların trafik tabelasına dayanarak durabildiği kazanın ardından sürücüler arasında ‘kırmızıda geçme’ tartışması yaşandı.

Kaza AntalyaAlanya D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Murat Adalı’nın kullandığı 07 HER 33 plakalı otomobil, Çolaklı Süral kavşağında Çolaklı istikametinden oteller bölgesi istikametine gitmekte olan Ercan Karaaslan’ın kullandığı 07 L 7504 plakalı Tofaş Şahin marka otomobile yandan çarptı.

Yandan çarpılan 07 L 7504 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, 07 HER 33 plakalı otomobilin önünde sürüklenerek refüje çıkarken, refüjde bulunan yön tabelalarının direğine yanlamasına dayanarak durabildi. Kazanın ardından vatandaşların yardımıyla araçlarından çıkan araç sürücüleri arasında kırmızı ışık ihlal tartışması yaşandı. Her iki araç sürücüsü de diğer araç sürücüsünü kırmızı ışıkta geçmekle suçladı.

Hafif yaralandıkları gözlenen araç sürücüleri olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kendi imkanları ile gideceklerini söyleyerek ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

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