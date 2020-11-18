Motosiklet sürücüsü kaskla hayata tutundu Otomobilin çarptığı sürücü, başını şere vurmaktan kask sayesinde kurtuldu

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Sanayi Sitesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü, başındaki kask sayesinde hafif yaralandı.

Kaza Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Aygün’ün kullandığı 07 LRY 55 plakalı otomobil,sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta sola döndüğü sırada, aynı istikamette sol şeritte gitmekte olan Mustafa Yörük’ün kullandığı 07 JJ 089 plakalı motosiklete çarptı.



Kask başını yere vurmanına engel oldu

Kazada motosikletten düşerek yere savrulan motosiklet sürücüsü Mustafa Yörük, başında kask olması sayesinde başına darbe almaktan kurtuldu. Vücudu ve ayağında ağrı olduğu belirlenen Yörük’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yörük, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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