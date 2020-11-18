Kepez’den iki okula çok amaçlı salon

Kepez Belediye BaşkanI Hakan Tütüncü’nün Perihan Esat Aral ve Şelale Ortaokulu öğrencilerine sözü olan çok amaçlı salonlarının inşasına başlandı.

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl Emek Mahallesi’ndeki General Şadi Çetinkaya İlkokulu’nun bahçesine inşa ettiği çok amaçlı salonu, iki okula daha inşa ediyor. Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında Perihan Esat Aral Ortaokulu ile Şelale Ortaokulu’nun bahçelerine çok amaçlı salon yapılıyor.



Salonların inşası başladı

Öğrencilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabilecekleri salonların inşası, ihalenin yasal sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasından sonra başladı. Sahnenin de olduğu etkinlik salonları betonarme yapıda olacak. Salonlar, Kepez Belediyesince anahtar teslimi inşa edilip, çocukların hizmetine sunulacak.

Perihan Esat Aral Ortaokulu’nun bahçesinde 150 m2 alanda yapılacak olan salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da kazandırılacak. 120 m2 alana inşa edilecek Varsak Şelale Ortaokulu’nun eğitim salonunu ise 75 öğrenci kapasiteli olacak.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, geçtiğimiz yıllarda her iki okulu ziyaretinde çocuklara, çok amaçlı salon yapma sözü vermişti.



Tütüncü’den eğitime tam destek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 4 okulun bahçesine çadır tarzı spor salonu inşa edilmiş ve 31 okula da bilişim sınıfı kurulmuştu. Yine Tütüncü döneminde onlarca okula kütüphane, deney laboratuarı kazandırılmış ve birçok okulda da sıcak asfalt, bank yerleştirilmesi, ağaç, bitki dikimi ile spor sahalarının yapımından oluşan bahçe düzenlemesi yapılmıştı. Başkan Hakan Tütüncü, belediye arsalarının Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ederek ve okul alanlarındaki mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözerek, ilçesine 130’dan fazla okul yapılmasını sağlamıştı.

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