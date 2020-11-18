Temizlik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın Yangının söndürülmesinin ardından su giderinden çıkan köpüklerin oluşturduğu dev baloncuklar rüzgarın etkisiyle sanayiye yayıldı

Antalya’da sanayi içerisinde temizlik malzemelerinin satıldığı bir iş yerine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası su giderinden çıkan köpüklerin oluşturduğu dev baloncuklar, sanayiye yayıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 660 Sokakta, sanayi içerisindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, temizlik malzemelerinin satıldığı bir işyerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Kısa sürede yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri depoda soğutma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, çatıdan gelen su giderinden akan köpükler, dev baloncuklar oluşturdu. Baloncuklar, rüzgarın etkisiyle sanayiye yayıldı.

İş yerinde maddi hasara neden yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

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