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Vali Yazıcı: "Tropikal meyve yetiştiriciliği önemli bir kazanç " " Gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz"

İHA

Vali Yazıcı: "Tropikal meyve yetiştiriciliği önemli bir kazanç " " Gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropikal meyveler konusunda, Alanya'da avokado üreticileri ile bir araya geldi. Avokado üreticiliği hakkında bilgi alan Yazıcı, " Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız. Bunların başında da son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveler gelmekte. Tropikal meyveler kazanç bakımından daha karlı ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunuyor. Bu sebeple gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz" dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya Kaymakamlığı’nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk durağı Alanya Kaymakamlığı olan Vali Yazıcı, kaymakamlıkta gerçekleştirilen ve yeni pandemi tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; “Pandemi tedbirleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Pandemiyle mücadelede hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Bu virüsten birlikte vereceğimiz mücadele ile kurtulacağız. Basit kurallarımız var. Maske – Mesafe – Temizlik. Bu kurallara uyması için tüm kurum amirlerini tekrar uyardım. Arkadaşlarımız zaten gerekli desteği sağlıyor. Bundan sonra da sağlamaya da devam edecekler. Alanya'mızın genel durumunu konuştuk. İnşallah her alanda üretilen hizmetlerin daha iyi, kaliteli olması için arkadaşlarımızdan söz almış olduk. İnşallah bir dünya markası olan Alanya'mızı büyütmeye, yüceltmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Tropikal Meyve Yetiştiriciliği Önemli Bir Kazanç
Son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropikal meyveler konusunda, avokado üreticileri ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Yazıcı, avokado üreticiliği hakkında bilgi aldı. Antalya’da her türlü meyve ve sebzenin yetiştirebilmesinin çok önemli bir değer olduğunu belirten Vali Yazıcı; “Antalya turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti. Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız. Bunların başında da son zamanlarda dünya pazarında önemini artıran tropik meyveler gelmekte. Tropikal meyveler kazanç bakımından daha karlı ve ülke ekonomisine daha çok katkı sunmakta. Bu sebeple gelişmiş seracılık tecrübelerimizle ticari değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz. Gazipaşa ve Alanya bu konuda Antalya da potansiyeli yüksek bölgeler. Bu potansiyelimizi üretime dökerek tarım ürünlerindeki gelirimizi arttırabiliriz.” dedi.

Futbol Şehirlerin Marka Değerini Yükseltiyor
Alanyaspor yönetimine iadeyi ziyarette bulunan Vali Yazıcı, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig’de turuncu yeşilli takımın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu kutladı. Alanyaspor’a kalan maçlarında başarılar dileyen Vali Yazıcı; “Süper Lig lideri Alanyasporumuza başarılarının devamını diliyorum. Futbolun şehirlerin marka değerine büyük katkı sunduğunu düşünüyorum. Özellikle Süper Lig'de mücadele eden takımlar daha önemli. Bu konuda Alanyaspor da, Antalyaspor da şehrimize büyük katkı sunuyor. Her iki takımada gönülden başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Vatan Uğruna Canını Hiçe Sayan Kahramanlarımız Ölümsüzdür
2018’de Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada Şehit olan Topçu Er Yusuf Önder’in Alanya’daki ailesini ziyaret eden Vali Yazıcı, şehidimize Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diledi.
Şehit ailesiyle sohbet edip hatırlarını soran Vali Yazıcı, her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade ederek; “Vatan uğruna canını hiçe sayan kahraman şehitlerimiz ölümsüzdür. Kahramanlarımızın bizlere emaneti şehit ailelerimiz bizim için çok değerli. Devlet ve millet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehit ailelerimizin daima yanında olacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sizlere sabırlar diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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