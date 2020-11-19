Denizdeki çöplere dolanan yavru caretta carettayı balıkçılar kurtardı

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Antalya’da denizdeki çöplere dolanarak su üzerinde kıvranan yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz gün, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi açıklarında denize balık tutmak için tekneyle açılan bir grup, su üzerinde denizdeki çöplere dolanmış caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark etti. Vatandaşlar, tekneye aldıkları caretta carettayı çöplerden kurtararak tekrar denize saldı. Caretta caretta suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözlerden kayboldu.

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