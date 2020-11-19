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Göletin suyu çekildi, çöpler ortaya çıktı

DHA

Göletin suyu çekildi, çöpler ortaya çıktı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti'nde sular çekilince ortaya çöp yığınları çıktı.
Antalya'da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Doyran Göleti, görsel güzelliğiyle dikkati çekiyor. Kızılçamların yanı sıra Akdeniz'in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, özellikle yaz aylarında gezginlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
Son dönemde yağış miktarının azalması ve bilinçsiz sulama, Doyran'ı da olumsuz etkiledi. Özellikle bu yıl Doyran'daki suyun çekilmesi, gözle görülebilir hale geldi. Suyun çekilmesiyle birlikte, plastik şişelerden otomobil jantına kadar birçok atık ortaya çıktı. Ortaya çıkan olumsuz manzara nedeniyle göle gelen ziyaretçi sayısı düşerken, suyun çekildiği alanlarda gezen keçiler ise dikkati çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-11-19 10:50:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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