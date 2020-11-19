Saklıkent, beyaza büründü

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, bu sabah başlayan yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı.
Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı Beydağları yamaçlarındaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne sezonun ilk karı, 15 Kasım'da yağdı. Akdeniz Bölgesi'nde bu sabah başlayan sağanak, kent merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlere de kar yağdı. Dünyaca ünlü olan ve kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent'te kar kalınlığı, bu sabahki yağışla birlikte 7 santimetreye ulaştı. Beyaza bürünen merkezdeki işletmeciler, kar yağışı ile mutlu olurken, tesislerin ilerleyen haftalarda açılabileceğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-11-19 11:31:08
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