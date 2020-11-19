AÜ Hastanesi’ne ventilasyon cihazı bağışı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne pandemi nedeniyle hastanelerin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan iki adet ventilasyon cihazı bağışlandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen teslim törenine Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, Akdeniz Uygarlıkları EnstitüsüSualtı Kültür Mirası Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Hakan Öniz, Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu, Arçelik Antalya yetkilileri Murat Açıkgül, Umut Öztaş ve Neşe Topçınar katıldı.

Pandemi nedeniyle ventilasyon cihazlarının hastaneler için büyük önem taşıdığını söyleyen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu, “Covid19 hastaları için yoğun bakım servislerinde kullanılan bu cihaz bağışı hastanemiz için çok anlamlı. Özellikle bu dönemde ventilatör cihazı ihtiyacı çok daha fazla. Doç.Dr. Hakan Öniz Hocamıza katkıları ve Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu’ya bağışı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doç.Dr. Hakan Öniz de, "Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi çalışmalarına ekip üyesi olarak katılan Hakan Bulgurlu vasıtasıyla yapılan bu bağış için kendisine ve firmasına teşekkür ediyorum. Bir nefesin ne kadar değerli olduğunu bir Covid19 hastaları bir de dalgıçlar bilir. Bu iki cihaz sualtı araştırmacılarından Antalya'mızdaki pandemi hastalarına sağlık ve nefes olsun" dedi.

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