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Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

DHA

Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı


Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.
Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı. Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti. Kar yağışı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan bölge halkını da sevindirdi.
Doğa tutkunu Ali Ekinci, "Akdağ sisle kaplı. Kar yağışı doruklarda devam ediyor. Akdağ'ı görüntülemek olanaksız. Bölgeye kış geldi. Bölge insanı olarak kar yağışının devam etmesi en büyük dileğimiz. Çünkü bölgede su kaynakları ve Çayboğazı Barajı kurudu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-11-19 12:26:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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