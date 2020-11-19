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Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri bakımından özel sorumluluğu var" Vali Yazıcı, Alanya’da esnafın sorunlarını dinledi

İHA

Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri bakımından özel sorumluluğu var" Vali Yazıcı, Alanya’da esnafın sorunlarını dinledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Alanya’da pandemi tedbirleri çerçevesinde düzenlenen akşam yemeğinde, Alanya ve Gazipaşa esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Yazıcı, “Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte biri Antalya’mızdan sağlandığı için özel bir sorumluluğumuz var. Bu sene pandemiden dolayı sezonumuz kötü geçse de, 2021 yılından itibaren bu payı arttırarak devam etmek istiyoruz." dedi.
Vali Ersin Yazıcı’nın başkanlık ettiği toplantıya, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile Alanya ve Gazipaşa esnaf odaları başkanları katıldı. Vali Ersin Yazıcı, yaklaşık üç saat süren toplantıda oda başkanlarının talep ve beklentilerini dinledi. Sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Esnaf odaları başkanları, pandemi yüzünden yaşadıkları sıkıntılar, hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik denetimlerin sıklaştırılması, zincir marketlere yönelik bir düzenleme yapılması gibi konuları dile getirerek bu sıkıntıların en aza indirilebilmesi için çözüm önerilerini iletti.

“Esnaf dostu bir valimiz var”
Toplantının başında ilk sözü alarak konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Valimizin ilimizde göreve başlamasından bu yana beşinci toplantıyı gerçekleştirmekteyiz. Buda bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Esnaf dostu bir valimiz var. Bunu daha önce görev yaptığı yerlerden duymaktaydık. 19 ilçemizin tamamında esnaf ziyaretlerini yapıp esnafımızın sorunlarını ve sıkıntılarıyla yakından ilgilenen bir Valiye sahibiz. Vali Beyle aynı masada oturup, sorunlarımıza çözüm araması bizzim için çok değerli. Esnafımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Esnaf toplumumuzun temel direğidir”
Esnafın her zaman yanında olduğunu ve destek vereceğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, sorunların tek tek çözümü için gayret göstereceklerini dile getirdi. Yazıcı, “Esnaf ve Sanatkâr, toplumun temel direğidir. Esnaf kalkınırsa ülke kalkınır. Pandemi yüzünden toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle de esnafımızın büyük sıkıntılar yaşadığının farkındayız. Bu sıkıntıları en aza indirmek için devlet olarak daima yanınızda olacağız. Maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edip tedbirlere riayet ederek mücadele etmeliyiz ki bu sıkıntılı günleri birlik beraberlik anlayışıyla hep birlikte en kısa zamanda atlatabilelim. Devlet olarak biz her zaman esnafın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli”
Birinci gündemin pandemi olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şeyin anlamı yok. Pandemi devam ettikçe huzurumuz tam manasıyla yok. Ülke genelinde olduğu gibi vatandaşlarımızın sağlığını korumak için burada da kısıtlamalar olacak. İnşallah bu virüsten kısa zamanda el birliğiyle kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

“Esnafımızla buluşmaya devam edeceğim”
Zor bir dönemden geçildiğini aktaran Yazıcı, “Sıkıntılarımız olacak. Birçok esnafımızın da sıkıntıları olduğunu biliyorum. Antalya’da göreve başlayalı 5 ay oldu. Sizlerin sıkıntılarını dinlemek için sizlerle iç içe olup sorunları yerinde çözmek istiyorum. Bunun için daha önce AESOB yönetimiyle Antalya’da, batı ilçe oda başkanlarıyla Korkuteli’nde şimdide Alanya ve Gazipaşa Oda Başkanlarıyla Alanya’da toplandık. Bundan sonrada belirli aralıklarla bu buluşmaları yapmaya devam edeceğim. Ticaret odaları, esnaf odaları ve diğer meslek odaları halkla birebir muhatap olduklarından sizlerin görüşleri benim için önemli. Bu toplantılarla sorunları not alarak hızlı bir şekilde çözmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

“Geride güzel hizmetler bırakmak en büyük hedefim”
Şehirde yaşayan insanların mutluluğunun kendisi için öncelikli bir konu olduğuna değinen Yazıcı, “Şehri yönetirken şehrin dinamikleri olan sizlerin söylediklerine her zaman önemsiyorum. Şehri yönetirken yönetişim felsefesini benimsiyorum. Ortak akılla, ilgili arkadaşlarla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya özen gösteriyorum. Dünyanın sayılı şehirlerinden bir tanesinde görev yapmaktayım. Bunun farkındayım. Buradan ayrılırken de geride güzel hizmetler bırakarak anılmak istiyorum” dedi.

“2021 yılından itibaren turizmdeki payımızı arttırmak istiyoruz”
Toplantının sonunda Antalya’nın tüm ülke bağlamında da çok büyük sorumlulukları olduğunu dile getiren Vali Yazıcı, “Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte biri Antalya’mızdan sağlandığı için özel bir sorumluluğumuz var. Bu sene pandemiden dolayı sezonumuz kötü geçse de, 2021 yılından itibaren bu payı arttırarak devam etmek istiyoruz. Bu sayede esnaf kazanacak, Antalya kazanacak, tüm Türkiye kazanacak diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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