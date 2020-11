Başkan Tütüncü'den başarının mimarlarına teşekkür belgesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği’nce ödüle layık görülen ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesine katkı sunan belediye personellerine teşekkür belgesi hediye etti.



Kepez Belediyesi’nin seralardan çıkan atıkları kompost (organik gübre) olarak çiftçilere ücretsiz geri verdiği ‘Sera atıkları tehdit değil, toprağa can olsun’ projesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nce Sıfır Atık Projesi kapsamında ödüllendirilmişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek, projeye emeği geçen Başkan Yardımcısı Orhan Kocaağa, Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı, personeller Sevinç Yeter ve Selçuk Şarlak’ı teşekkür belgesini taltif etti. Çalışanlarıyla gurur duyduğunu dile getiren Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi atıkların geri dönüşümü, değerlendirilmesi, ekonomik hayata tekrar kazandırılması konusunda son derece ufuk açıcı bir proje olan sıfır atık projesine yürekten inanmış ve bunu destekleme anlamında da çok önemli çalışmaları yapmayı başarmış bir belediyedir” dedi.



“Belediyemiz ödüle layık görüldü”

Kepez Belediyesi’nin sera ve bahçe atıklarından gübre üretmeyi başardığını belirten Tütüncü, “Ürettiğimiz bu gübreleri çiftçilerimize ücretsiz hediye ediyoruz. Bu projemiz Türkiye çapında düzenlenen önemli bir yarışmada büyük ödüle layık görüldü. Ben de bugün arkadaşlarımı tebrik etmeye, onları taltif etmeye geldim. Arkadaşlarımla birlikte bu sıfır atık konusunda özellikle atıkların değerlendirilmesi ekonomik hayatın içerisinde yeniden kazandırılması konusunda ufuk açıcı çalışmaların peşindeyiz. Önümüzdeki süreçte daha güzel müjdeler vereceğiz. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılar diliyorum. İnşallah çok daha güzel müjdeleri halkımızla paylaştığımız sevinçli günlerde birlikte ve beraber olacağız.” diye konuştu.



Binlerce ton atık ekonomiye kazandırılacak

Başkan Tütüncü, taltif töreninden sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşasında incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlandığında her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandıracak olan Atık Getirme Merkezi, çevre kirliliğinin önlenmesini de sağlayacak. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 1000 metrekare alan içerisinde14 farklı sınıfta atık depolanacak.



