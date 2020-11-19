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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru

İHA

Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. B,C,D ve E bloklar yüzde 95 oranında tamamlanırken A Blok’un çelik işlemleri sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazipaşa’da yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatında sona geliniyor. Gazipaşa halkının dört gözle beklediği, tamamlandığında ilçenin yeni cazibe merkezi haline gelecek olan çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. 5 bloktan oluşan projede B,C, D ve E Blok’un kaba inşaatının bitmesinin ardından ince işleri de neredeyse tamamlanmış durumda. İlçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nin en önemli parçasını oluşturan A Blok’ta çalışmalar hızla ilerliyor. Perde betonları dökülen A Blok'ta çelik işlemleri devam ediyor.

Sinema A Blok’ta
A Blok’ta çalışmalar tamamlandığında sinema salonu, 2 adet kulis, 2 adet prova odası, 160 metre karelik bir sahne, 450 metre karelik bir salon, 220 metre karelik bir fuaye, bilet satış ofisi, depolar, tuvalet ve tesisat depoları bulunacak. Gazipaşa Kültür Merkezi B Blok’ta Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) yer alacak. Gazipaşalıların mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen ATASEM, açılacak kurslar ile Gazipaşa halkına hizmet verecek. B Bloğun zemin katında yemekhane, kantin, 50 kişilik eğitim salonu, etkinlik odası, ofisler, birinci katında ofis, sınıflar, depolar, ikinci katında ise yönetici odası, sınıflar yer alacak. C Blok’ta üretim ve yemek kursu atölyesi, D Blok’ta pasta ve çikolata atölyesi, E Blok’ta ise seramik atölyesi bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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