Kuyuya düşüp ölen eşeği için 'Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam' diye üzüldü



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 10 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşen eşek telef oldu. Eşeğinin öldüğünü görüp, büyük üüzüntü yaşayan İsmail Cankaya (74), "5 yıldır bize yoldaşlık ediyordu. Onu arabaya bile değişmem. Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam" dedi.

Gebiz Mahallesi Osmanlar mevkisinde hayvancılıkla uğraşan İsmail Cankaya, eşeği 'Karaburun'un ortadan kaybolduğunu fark etti. Eşi Ayşe ile eşeğini aramaya başlayan İsmail Cankaya, hayvanın evlerinin 100 metre ilerisinde bulunan 10 metre derinliğinde içi su dolu kuyuda olduğunu gördü. İsmail Cankaya, hareketsiz halde duran hayvanı kurtarmak için mahalle muhtarını aradı. Muhtar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler kuyudaki eşeğin telef olduğunu belirledi. Eşek kepçe yardımıyla çıkarıldıktan sonra uygun bir noktaya gömüldü.

Eşeğinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan İsmail Cankaya, "Saat 12.00 sıralarında hayvanları otlatırken, eşeğin kaybolduğunu fark ettim. Hanıma 'Eşeğe bir bak' dedim. Kuyuya doğru koştuğunu gördük. Kuyu 10 metrelik. Muhtar Muharrem Aktaş'tan yardım istedik. İtfaiye ekipleri geldiğinde vakit çok geçti. Eşeğim suyun içinde boğularak ölmüştü. 5 yıldır bize yoldaşlık ediyordu. Onu arabaya bile değişmem. Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam" dedi.

Eşi Ayşe Cankaya da "Benim kara eşeğim öldü. Artık yapacak bir şey yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-11-19 15:30:55



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