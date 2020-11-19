1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu isyan etti: "Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum” 5 kilogram altınını soygunculara kaptırdı, her müşteriye temkinli yaklaşıyor Feyzi Bulce: “O kadar kuyumcu varken niye bana?” “Üçüncü kez soyulmayı kaldıramam. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım”

Antalya’da 1 yıl arayla ikinci kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu Feyzi Bulce talihsizliğine isyan etti. İlk soygunda 3 şüpheli tarafından kafasına silahın kabzasıyla vurulup bayıltıldıktan sonra 3 kilo, ikinci soygunda polis kıyafeti giyen bir şüpheli tarafından 2 kilo altını çalınan Bulce, “O kadar kuyumcu varken niye bana? Ben de bir şey anlamadım. Üçüncü olursa kafayı yerim. Son soygunda çalınan altınlarım henüz bulunamadı. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım” dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Feyzi Bulce, bundan 7 sene önce kuyumculuk işine girdi. Yaklaşık 4 yıldır başka mahallede kuyumculuk yapan Bulce, akrabalarının isteği üzerine son olarak Hüsnükarakaş Mahallesi'ndeki bir dükkana geçti. Bulce, bu iş yerinde 1 Kasım 2019 tarihinde içeriye kafasında çorapla giren şüphelilerce kafasına silah kabzasıyla vurularak bayıltıldı ve 800 bin lira değerindeki 3 kilo altını çalındı. Bulce, polisin başarılı operasyonu sonucu kısa sürede şüphelilerin yakalanmasıyla altınlarına tekrar kavuştu.



Henüz 1 yılı dolmadan ikinci soygunu yaşadı

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