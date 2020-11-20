Ruslar turizmin can simidi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ruslar turizmin can simidi oldu

DHA

Ruslar turizmin can simidi oldu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)RUSYA Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Hizmetleri İdaresi verilerine göre Rusların yüzde 98'i Türkiye'yi tercih etti. Türkiye'ye temmuzeylül döneminde gelen 1.1 milyon Rus turistin 1 milyon 831'i Antalya'yı seçti. Bu yıl 15 Kasım'a kadar kente gelen Rus turist sayısı 1 milyon 460 bin oldu.
Koronavirüs salgınının turizme ağır darbe vurduğu 2020 yılında, üçüncü çeyrekte yurt dışına turistik sefer gerçekleştiren Rusların yüzde 98'inin Türkiye'yi tercih ettiği belirlendi. FSB Sınır Hizmetleri İdaresi verilerine göre, temmuz-eylül aylarını içeren dönemde Türkiye, toplam 1.1 milyon Rus turist ağırladı. Bu sayının 1 milyon 831'i ise Antalya'ya geldi.
RUSLAR ANTALYA'YA KİLİTLENDİ
Kasım ortası itibarıyla sezonun son günlerini yaşayan Antalya turizminin performansının netleşmeye başladığını belirten Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen yıl tarihinin en iyi sezonunu geçiren Antalya'nın, korona sezonunda kendi sayılarına göre önemli bir kayıp yaşamakla birlikte dünya genelindeki turizm hareketliliği içinde en önemli destinasyonlardan biri olduğuna dikkat çekti.
İKİ ÖNEMLİ KARAR
Dünya genelinde mart ayında neredeyse durma noktasına gelen turizmin, haziran ayında kademeli başladığını ve dönemsel kısıtlamalarla devam ettiğini anlatan Yavuz, Türkiye'de sezonun gerçek anlamda iki önemli kararla mümkün olduğunu vurguladı. Yavuz, "Bunlar, 4 Ağustos'ta Almanya'nın Türkiye'nin sahil bölgelerini (Antalya-Ege) riskli bölge statüsünden çıkarması ve uçuşların açılması ve 10 Ağustos'ta Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerini başlatması" dedi.
3.3 MİLYON TURİST
Sadece Ukrayna'dan gelen uçaklarla hayatta kalmaya çalışan sektörün bu iki önemli kararla tekrar hayat bulduğunu belirten Yavuz, "Neredeyse sadece 3 aya sıkışan 2020 korona sezonunda Antalya'ya yurt dışından 3 milyon 356 bin misafir geldi. Bu sezon bu rakamların dünya genelinde telaffuz edilemeyeceğinden yola çıkarak, yüzbinlerce turizm çalışanını, yüzlerce oteli ve turizm birimini etkileyen bu hareketlilik önümüzdeki zor kış günlerini geçirmek için hayati önem taşıyan oksijen takviyesi oldu" diye konuştu.
EN BÜYÜK PAY RUSLARIN
En büyük payın 10 Ağustos'tan itibaren her şartta ve koşulda kesintisiz olarak Antalya'ya gelmeyi sürdüren Rus misafirlerin olduğunu açıklayan Yavuz, FSB'ye göre de bu yıl seyahat eden Rus turistlerin yüzde 98'inin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Bu yıl Antalya'ya 1 Ocak15 Kasım itibarıyla 1 milyon 460 bin Rus turist geldiğini belirten Yavuz, "Geçen yıl aynı dönem 5,5 milyon Rus misafir gelmişti. Uçak krizi yaşadığımız 2016'nın aynı döneminde ise sadece 450 bin Rus misafir gelmişti. Halihazırda devam eden gelişlerin azalarak ay sonuna kadar sürebileceği öngörülüyor" dedi.
2020'NİN CAN SİMİDİ OLDULAR
Avrupa'nın en önemli destinasyonlarının kasım itibarıyla sezonu neredeyse kapattığına değinen Yavuz, "Örneğin bugün Antalya'ya yurt dışından (10'u Rusya'dan olmak üzere) 20 uçuş gerçekleşirken, Rodos, Girit ve Dubrovnik'e uçuş yok, Mayorka'ya ise sadece Almanya'dan 2 uçuş gerçekleşiyor. Antalya turizminin bel kemiklerinden biri olan Rusya pazarının bu kriz dönemindeki performansı dikkate değer. Tek bir turistin bile beklenmediği ve korona şartlarında durma noktasına gelen bu sezonda, Rus misafirler 2020 turizm yılının can simidi oldular" dedi.
HER ÜÇ TURİSTTEN İKİSİ RUS VE UKRAYNALI
Sezon başından beri aralıksız gelişlerin sürdüğü ve toplam 560 bin rakamına ulaşan Ukrayna da dahil edilirse, bu yıl Antalya'ya gelen her 3 turistten ikisinin Rusya ve Ukrayna'dan olduğunu kaydeden Yavuz, Rus misafirlerin Antalya'yı tercih nedenlerinin gittikçe belirginleştiğini söyledi. Yavuz, "Güneş, otel kalitesi, uygun fiyatlar, yakınlık konularına bu yıl 'güven' konusu da eklendi. Antalya'ya gelen misafirlerle yapılan görüşmelerde kendilerini Türkiye'de daha güvende hissettikleri ve alınan tedbirlerden memnun oldukları görüldü" şeklinde konuştu.
TERCİHİN ÜÇ NEDENİ
Recep Yavuz, Rus misafirlerin korona sürecinde Türkiye ve Antalya'yı seçmelerinin önemli üç nedenini ise şöyle anlattı:
"Bir, Türk kökenli Rus tur operatörleri istikameti Antalya'ya çevirdi. Rusya hava trafiği adeta Antalya'ya sabitlendi. 4 büyük Türk kökenli tur operatörü ağırlığını Türkiye'den yana koydu ve büyük bir avantajdı. Türk kökenli olmayan 4-5 tur operatörü de rekabet koşullarında Antalya'yı sundular. İki, kapanan ülkeler yüzünden Rus misafirler için çok fazla seçenek yoktu. Avrupa ülkeleri kısıtlamaları sezon başından itibaren sürdürdü. Rus misafir için güneşli bir yaz tatili için Antalya, Küba ve Zanzibar alternatifleri mevcuttu. Uzak ve korona sürecinde pek güven vermeyen destinasyon yerine, güvenli ve yakın Antalya tercih edildi. Üç, Türkiye'nin aldığı Covid-19 tedbirleri Rus turistler için tatmin ediciydi. Ülkesindeki korona vakaları ve tedbirleri Türkiye'dekilerle karşılaştıran Ruslar, özellikle tatil bölgelerindeki tıbbi yeterlilik ve otellerdeki önlemler üzerine önce tatile, sonra Antalya'ya karar verdi. Korona sürecinin otellerde yönetilmesi, havalimanında ateş ölçümü ve hastalık vakalarının titizlikle tedavi altına alınması tedbirlerin bazılarıydı."
YÜKSEK BÜTÇELİ YERLERE YÖNELDİLER
Sektör profesyonellerinin tespitlerine göre korona sürecinde Rus turistlerin bütçeleri dahilinde farklı otel ve bölge testi yapma imkanı olduğunu da kaydeden Yavuz, "Otellerin müsaitliği ve fiyatların imkân vermesi nedeniyle Alanya'ya gelen Rus turistler, biraz daha yüksek bütçeli Side'ye, genelde Side'ye gelen misafirler ise Belek'e ve Kemer'e gelerek daha üst kategorideki otelleri yaşama imkânı buldu. Antalya'ya en çok Rus misafir getiren Anex Tour Operasyon Müdürü Memduh Kına, bu fırsatın bu sene test edildiğini ancak seneye bunun pek mümkün olmayacağını belirtti. Önümüzde 4-5 aylık karanlık bir korona süreci var. Sektör bir araya gelerek gelecek yılların projeksiyonunu tartışmalı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-20 07:58:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Tahtadan yapılan kulübe alev topuna döndü, patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü
YEREL HABERLER Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan ...
Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor Kulübü: "Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımızı zedelemiştir"
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Beşiktaş´ın ardından Antalyaspor´dan da Tahkim Kurulu'na tepki
YEREL HABERLER Beşiktaş´ın ardından Antalyaspor´dan da Tahkim ...
Yaşlı çift barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yaşlı çift barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaşlı adam ...
Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor Antalya’nın Manavgat ilçesinde bazı personellerin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri ...
Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın detaylarını açıkladı Üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamadan muaf tutulacak Dinlenme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk azaltılacak" Seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbir alınacak
YEREL HABERLER Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın ...
YouTuber Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi
YEREL HABERLER YouTuber Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi
Kuyuya düşüp ölen eşeği için 'Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam' diye üzüldü
YEREL HABERLER Kuyuya düşüp ölen eşeği için 'Arabayı her yerde ...
1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu isyan etti: "Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum” 5 kilogram altınını soygunculara kaptırdı, her müşteriye temkinli yaklaşıyor Feyzi Bulce: “O kadar kuyumcu varken niye bana?” “Üçüncü kez soyulmayı kaldıramam. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım”
YEREL HABERLER 1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan ...
Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
YEREL HABERLER Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı ...
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi
Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru
Başkan Tütüncü'den başarının mimarlarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü'den başarının mimarlarına teşekkür ...
Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri bakımından özel sorumluluğu var" Vali Yazıcı, Alanya’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri ...
Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken görüntülendi Elinde içki bardağıyla motosiklet kullanan sürücü şimdi de ceketinin içine pipetli aparat kurdu
YEREL HABERLER Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken ...
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Kamp dönemi için ön rezervasyonlarımız çok iyi" "Pandeminin önüne geçilmesi durumunda kamp döneminde rekor kırarız”
YEREL HABERLER Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi Spor ...
Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar
Antalya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü Kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü Kent ...
Pandeminin yıldızı Anadolu Propolisi oldu
YEREL HABERLER Pandeminin yıldızı Anadolu Propolisi oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Kaş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Kemer’de, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası
YEREL HABERLER Kemer’de, ‘İyi ki varsın kan dostum’ kampanyası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X