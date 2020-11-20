Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı

DHA

Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı


Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da Vehbi S.'nin (38) iş yerinin camlarını kırıp, tehdit ettiği Rus asıllı Anna Orekhova (39), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisini takip edip, izlediğini belirttiği eski sevgilisinden bir kez daha şikayetçi oldu ancak mahkemeden olumsuz yanıt aldı. Orekhova'nın avukatı Şafak Baysal karara tepki gösterdi.
Olay, 29 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova ile Vehbi S., 2 yıl önce sevgili oldu. Çift, birlikte yaşamaya başlarken, Orekhova, hamile kaldı. Orekhova, hamileliğinin 5'inci ayında Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Orekhova, "Uyuşturucuyu bırak ya da ayrılalım" deyip, Vehbi S.'den ayrıldı. Ancak Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları arttı. Anna Orekhova da geçen temmuz ayında polise şikayetçi olarak, eski sevgilisine yönelik 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.
CAMLARI KIRDI, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
29 Ekim akşamı ise Vehbi S., Anna Orekhova'nın kuaför salonuna geldi. İkili bir süre konuştu. Sinirlenen Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova'yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görünce kaçtı.
Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 
SERBEST BIRAKILDI
İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., "İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi. Vehbi S., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Vehbi S.'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösteren Anna Orekhova ise "Benim can güvenliğim yok. Sadece benim değil, kızımın ve annemin de can güvenliği yok" dedi.
SAVCILIĞA GELİP ŞİKAYETÇİ OLDU
Dün bir kez daha avukatı Şafak Baysal ile Antalya Adliyesi'ne gelen Anna Orekhova, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Orekhova, hakkında 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma kararı olan Vehbi S.'nin kendisini takip edip, izlediğini bu nedenle korktuğunu söyledi. Vehbi S.'nin iki gün önce evinin tam karşısında, sokak ortasında durup 15 dakika boyunca kendisini izlediğini belirten Anna Orekhova, "Dün de öğle saatlerinde iş yerimin önüne gelerek yarım saat boyunca beni rahatsız edecek şekilde gözetledi. Özellikle kameranın olmadığı açılarda durdu. Buna iş yeri çalışanım da şahittir. Vehbi S.'den şikayetçiyim" dedi.
Anna Orekhova'nın avukatı Şafak Baysal ise sanık hakkında uygulanan yasakların yeterli bir tedbir olmadığını daha önce dile getirdiklerini ifade ederek, "Müvekkilin can güvenliği hala tehlikededir. İhbar ediyorum. Maalesef ki yetkililerin vurdumduymazlığı yeni bir kadın cinayetinin kapılarını aralamak üzere" diye konuştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-20 09:44:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin kabusu oldu Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yaşlı çifte ait evin bahçe duvarına çarpıp yıktı Daha önce polisten kaçan başka bir otomobilin de aynı duvarı yıktığını söyleyen yaşlı çift, sürücülere tepki gösterdi Fatma Turan: “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor”
YEREL HABERLER Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin ...
Ihlamurun kilosu 300 lira
YEREL HABERLER Ihlamurun kilosu 300 lira
Ruslar turizmin can simidi oldu
YEREL HABERLER Ruslar turizmin can simidi oldu
Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Tahtadan yapılan kulübe alev topuna döndü, patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü
YEREL HABERLER Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan ...
Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor Kulübü: "Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımızı zedelemiştir"
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Beşiktaş´ın ardından Antalyaspor´dan da Tahkim Kurulu'na tepki
YEREL HABERLER Beşiktaş´ın ardından Antalyaspor´dan da Tahkim ...
Yaşlı çift barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yaşlı çift barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi
Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulduğu yaşlı adam ...
Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor Antalya’nın Manavgat ilçesinde bazı personellerin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Manavgat Tapu Müdürlüğünde sadece web tapu işlemleri ...
Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın detaylarını açıkladı Üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamadan muaf tutulacak Dinlenme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluk azaltılacak" Seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbir alınacak
YEREL HABERLER Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamanın ...
YouTuber Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi
YEREL HABERLER YouTuber Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi
Kuyuya düşüp ölen eşeği için 'Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam' diye üzüldü
YEREL HABERLER Kuyuya düşüp ölen eşeği için 'Arabayı her yerde ...
1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan kuyumcu isyan etti: "Altın yükseldikçe ben fakirleşiyorum” 5 kilogram altınını soygunculara kaptırdı, her müşteriye temkinli yaklaşıyor Feyzi Bulce: “O kadar kuyumcu varken niye bana?” “Üçüncü kez soyulmayı kaldıramam. Altın yükseldikçe fakirleşiyorum. Çünkü altın yükselince toptancıya fazla para ödemek zorunda kalacağım”
YEREL HABERLER 1 yıl içerisinde iki kez silahlı soyguna uğrayan ...
Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı artıyor
YEREL HABERLER Gülüklü Çorba üretimi tescillenen restoran sayısı ...
Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da, 1 gün arayla deniz ve kar keyfi
Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da vezne kapanış saatleri belirlendi
Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru
YEREL HABERLER Gazipaşa Kültür Merkezi’nde sona doğru
Başkan Tütüncü'den başarının mimarlarına teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü'den başarının mimarlarına teşekkür ...
Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri bakımından özel sorumluluğu var" Vali Yazıcı, Alanya’da esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı: " Antalya'nın turizm gelirleri ...
Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken görüntülendi Elinde içki bardağıyla motosiklet kullanan sürücü şimdi de ceketinin içine pipetli aparat kurdu
YEREL HABERLER Cezalar caydırmadı, şimdi de pipetle içerken ...
Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Kamp dönemi için ön rezervasyonlarımız çok iyi" "Pandeminin önüne geçilmesi durumunda kamp döneminde rekor kırarız”
YEREL HABERLER Spor turizminde pandemi sonrası rekor beklentisi Spor ...
Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Saklıkent, beyaza büründü/ Ek fotoğraflar
Antalya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü Kent merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Antalya’nın yüksek kesimleri beyaza büründü Kent ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X