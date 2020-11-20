Kaset bandına dolanan caretta caretta, boğulmak üzereyken bulundu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) DENİZ Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, Marmaris açıklarında, kaset bandına dolanan caretta carettayı, boğulmak üzereyken bulup, kurtardı. Bir caretta carettanın da yuttuğu olta iğnesi ve misina nedeniyle öldüğü belirlendi.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmaların yanı sıra, yaralı kaplumbağaların bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlayan Dalyan İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER'in, 8 ülkeyle ortak yürüttüğü AB destekli INDICIT projesi kapsamında, Marmaris'te plastik atıklar nedeniyle boğulmak üzere olan caretta caretta bulundu. Gelişen teknolojiyle birlikte yaklaşık 20 yıl önce kullanımı sona eren kaset bandına ön yüzgeçleri ve boyun kısmı dolanan yetişkin caretta caretta, boğulmak üzereyken kurtarıldı.

DOĞADA YOK OLMUYORLAR

Yaralı kaplumbağanın yıllar önce kullanımı sona eren klasik teyplerde kullanılan kasetlerin içindeki manyetik bandın vücudunun bir kısmını sardığını belirten DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Belki 10, belki 20 yıl önce atılmış. Artık bu kasetler kullanılmıyor ve bu tür plastik atıkların doğada 20-25 yıl geçirmiş olmasına rağmen olduğu halde kaldığını gördük" dedi.

YÜZDE 60'I PLASTİK ATIK YİYOR

Denizlere ulaşan atıkların tüm deniz canlılarını olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Kaska, "Ortağı olduğumuz AB destekli INDICIT projesinde, ara değerlendirmesine göre Akdeniz'deki deniz kaplumbağalarının yüzde 60'ı yanlışlıkla plastik atıkları yiyor. Yıllardır kullanmadığımız ve kaset bandı da bu konuda verilebilecek trajik örneklerden biri" diye konuştu.

RÖNTGENDE MİSİNA VE OLTA İĞNESİ ÇIKTI

DEKAMER görevlileri, geçen hafta Fethiye Ölüdeniz'de bir misinaya bağlı pet şişeye dolanmış deniz kaplumbağası buldu. Çekilen röntgen filminde misina ile birlikte olta iğnesi yuttuğu tespit edilen kaplumbağaya, Berrak ismi verildi. Bir haftadır gözlem altında tutulan deniz kaplumbağasının, önceki gün öldüğü açıklandı. Yapılan nekropsi işleminde midesine takılan 4 santimetre boyundaki olta iğnesi ve ona bağlı yaklaşık 1 metre uzunluğundaki misinanın çıkarıldığı kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-11-20 10:10:43



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