(ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum

"Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu, çok saygı duyuyorum"İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano milli takım arasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Fabricio, "Türkiye'yi çok seviyorum Rize de tam bana göre bir şehir. Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum. Elimde olsa kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim" dedi.

"RİZESPOR'DAN TEKLİF GELİNCE ÇOK MUTLU OLDUM"

Rizespor'dan gelen transfer teklifi sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen Fabricio, "Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyiyordum ve benim için önemli bir kulüp. Çünkü benim Türkiye'de forma giymemi sağladılar. Çaykur Rizespor'dan teklif alınca çok mutlu oldum çünkü Rizespor'un iyi bir kulüp olduğunu duyuyordum, teklif gelince mutlu oldum ve düşünmeden kabul ettim" diye konuştu.

"HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM"

Normalde orta sahanın merkezinde forma giydiğini söyleyen Fabricio, "Normalde ben 8 numara oynuyorum. Hocam nerede görev verirse o bölgede oynayabilecek kapasitedeyim. Anladığım kadarıyla hocam hem hızımdan, hem de defansif yönümden faydalanmak istedi. Bunun da faydasını gördük" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Süper Lig'in fiziksel olarak güçlü bir lig olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Pandemi ne yazık ki futbolcu ve tüm dünyayı etkiledi. Bu da taraftarlarımızdan uzak olduğumuz için bizleri üzüyor. Türkiye'de inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Taraftarlarla oynamak bizi futbol olarak ileriye götürüyor. Ligde 15 ay geçirdim. Türkiye ligi benim tam oynamak istediğim bir lig. Fiziksel gücü olan oyuncular için iyi bir lig. Süper Lig'de teknik, taktik var ama fiziksel olarak güçlü olan takımların kazandığı lig. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"ÜST SIRALARI ZORLAYACAĞIZ"

Teknik direktör Tomas'ın pas oyununu sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirten Fabricio, "Hocamız bizi antrenmanlarda bile çok fazla topla oynatıyor. Pas yapmayı seven sahada açılar oluşturmayı seven bir takım olduk. Bu da zamanla futbolumuza daha çok yansıyacak. Maç kazandıkça nereye gideceğimiz belli olacak. İyi kadromuzu bu oyunumuzu devam ettirirsek üst sıraları zorlayacağız. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"TAKIM SEÇMELERİ İÇİN 3 GÜN KAMYON ARKASINDA YOLCULUK YAPTIM"

İlk futbola başladığı dönemde kariyerinin başlangıcı olan anısını anlatan Fabricio, "Takım şeçmelerine gitmek için yaşadığım şehirden Rio de Janeiro'ya gitmem gerekiyordu. Bu gidiş de ciddi anamda para gerektiriyordu ama böyle bir param yoktu. Kamyon arkasında, otostop çekerek Rio de Janeiro'ya 3 günde gittim. O seçmelere katılmam gerekiyordu çünkü en büyük şansımdı. 3 günlük yolculuğun ardından seçmelere çıktım ve beni beğendiler. Futbola başlamamdaki en unutulmaz anım bu" açıklamasında bulundu.

"KARİYERİMİ TÜRKİYE'DE TAMAMLAMAK İSTERİM"

Rize'de futbol oynamak için çok uygun bir ortam olduğunu söyleyen Fabricio, "Türkiye'yi çok seviyorum Rize de tam bana göre bir şehir. Ailesiyle vakit geçirmeyi seven, dışarıya çok çımayı sevmeyen birisiyim. Rize'de de tam futbola odaklanacağınız bir ortam var. Kulüpte tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor ve saygı gösteriyor. Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum. Elimde olsa kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim" dedi.

"ZOR ŞEYLERİN TADI DAHA GÜZEL OLUYOR"

Transfer döneminde Rizespor'a geliş döneminde görüşmelerin uzamasını da değerlendiren orta saha oyuncusu, "Zor şeylerin tadı daha güzel oluyor. Zor bir süreç yaşadık ama şu an Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Rize'ye gelmek istiyorsunuz ama kontratınız ve kulüp tarafı var. Kulübü de ikna etmek durumundasınız. Transferde bazı koşullar olabiliyor ama benim açımdan bir soru yoktu. Maritimo'nun başkanı biraz durumu uzattı. Şu an çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"LUİZ GUSTAVO ÇOK İYİ BİR OYUNCU, ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile ilgili de bir anısını anlatan Fabricio, "Kariyerimde işsiz kaldığım bir dönem oldu. Brezilya Milli Takımı maç yapıyordu ve Luiz Gustavo'yu görmüştüm ve çok iyi oynuyordu. Kendi kendime acaba bu adamla birlikte ya da karşılıklı oynayabilir miyim diyordum. Türkiye'de karşılıklı 2 maça çıktık. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok iyi bir oyuncu. Şu an karşılıklı oynuyoruz belki bir gün birlikte de oynarız" açıklamasında bulundu.

DHA-Spor Türkiye-Antalya İbrahim ALİOĞLU Olgucan KALKAN

2020-11-20 10:35:31



