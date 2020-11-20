Konyaaltı’nda AKUT’a destek konseri

Konyaaltı Belediyesi ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (YÖRSİAD) birlikte düzenlediği organizasyonda, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, AKUT yararına konser verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) yararına YÖRSİAD ile özel bir konser düzenledi. Türkiye’nin piyanoda adını duyuran Gülsin Onay, YÖRSİAD Filarmoni ile Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahneye çıktı. Murat Ömür Tuncer'in şefliğinde gerçekleştirilen konserde, gerek sahne gerek ise seyirci bölümünde pandemiyle ilgili tüm tedbirler alındı. Konseri ön sıralardan izleyen YÖRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Ege, konserin bilet satışlarından elde edilecek gelirin AKUT’a bağışlanacağını söyledi.

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