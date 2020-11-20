Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, bugün taburcu edildi. Ercengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz'in 5 Kasım'da Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Evinde 1 hafta boyunca tedavi gören Başkan Ercengiz, şikayetleri artınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kandaki oksijen miktarının düşmesi sonucu Ercengiz, 15 Kasımda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 5 gün boyunca Covid-19 tedavisi gören Ercengiz, bugün sabah saatlerinde taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Başkan Ali Orkun Ercengiz'in bir süre daha evinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-11-20 11:22:31



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