Antalya'da elektronik sigara operasyonu Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı adreste gümrük kaçağı çok sayıda elektronik sigara olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 75 adet kaçak elektronik sigara, 960 adet elektronik sigara likiti, 45 adet elektronik sigara atomizeri ve 20 adet elektronik sigara başlığı ele geçirirken, olayla ilgili O.U. ve A.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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