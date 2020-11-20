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Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para kazanmalı” Vali Ersin Yazıcı, tarım konseyinin konuğu oldu

İHA

Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para kazanmalı” Vali Ersin Yazıcı, tarım konseyinin konuğu oldu

Antalya Tarım Konseyi’nin düzenlediği toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı, “Oku ve kurtul” ile büyüyen bir nesil olduğunu belirterek, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak gençler için sosyal statüde ikinci, üçüncü sınıfta kalmak anlamına geliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın iyi para kazanması lazım. Tarımın birçok sektörden daha fazla para kazanması lazım ki gençler tarım ve hayvancılık yapsın” dedi.

Başkanlığını Antalya Ticaret Borsası’nın yürüttüğü Antalya Tarım Konseyi (ATAK), online düzenlediği toplantıda tarım sektörü temsilcileriyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı bir araya getirdi. Toplantıya, ATAK ve ATB Başkanı Ali Çandır, ATAK İcra Kurulu Üyeleri ATSO Başkanı Davut Çetin, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin’in yanı sıra danışma kurulu üyeleri de katıldı.

“Avrupa standardında tarım ürünleri üretiyoruz”
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmin başkenti Antalya’nın aynı zamanda tarım şehri olduğunu belirtti. Pandemi döneminde bitkisel ve hayvansal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Yazıcı, “Öncelik sağlık ve sağlık için iyi beslenmek gerekiyor. Antalya tarımı profesyonelce yapıyor. Avrupa standardında tarım ürünleri üretiyoruz. Çiftçimiz kaliteyi yakalamış durumda” diye konuştu.

“Tarımla uğraşan insanların iyi para kazanması lazım”
“Oku ve kurtul” ile büyüyen bir nesil olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak gençler için sosyal statüde ikinci, üçüncü sınıfta kalmak anlamına geliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın iyi para kazanması lazım. Tarımın birçok sektörden daha fazla para kazanması lazım ki gençler tarım ve hayvancılık yapsın. Öbür türlü (oku da kurtul) sözüyle büyüyen nesil tarımdan kurtulmanın peşinde olur” dedi.

“Tarımsal üretimi durdurmayacak önlemler alınacak”
Pandeminin devam ettiğini ve mücadele için yeni önlemlerin devreye girdiğini belirten Yazıcı, “Bu dönem tarımsal üretimi asla durdurmayacak her türlü tedbiri alacağız. Daha sıkı tedbirler gündeme gelebilir. Üretimi durdurmayacak şekilde olumlu manada insiyatif kullanılacaktır” şeklinde konuştu. Yazıcı, maske mesafe temizliğe dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Antalya tarımı rakamlarla anlatıldı
ATAK Başkanı Ali Çandır yaptığı sunumda, rakamlarla Antalya tarımının nerede olduğunu anlattı. Çandır, Antalya’nın iyi bir tarım kenti olduğunu belirterek, özellikle pandemi döneminde tarımsal üretiminin hiç hız kesmediğini söyledi. Türkiye örtü altı alanın yüzde 36’sının Antalya’da olduğunu belirten Çandır, örtüaltı sebze üretiminin yüzde 48’i, örtüaltı meyve üretiminin yüzde 25’i, örtüaltı süs bitkileri üretiminin yüzde 39, sebze ihracatının yüzde 23’ü, süs bitkileri ihracatının yüzde 44’ünün Antalya tarafından yapıldığına dikkat çekti. Antalya’nın en’leri hakkında da bilgi veren Çandır, Türkiye avokado üretiminin yüzde 81’i, sebze tohum üretiminin yüzde 70’i, örtüaltı domates ve biberin yüzde 59’u, mantarın yüzde 53’ü, örtüaltı patlıcanın yüzde 51’i, hıyarın yüzde 46’sı, sebze fidesinin yüzde yüzde 40’ı, keçiboynuzunun yüzde 38’i, muzun yüzde 37’si, portakalın yüzde 30’unun Antalya’da üretildiğine dikkat çekti. Çandır, keçinin Torosların en önemli varlığı olduğunu belirterek, Antalya’nın yüzde 6’lık keçi varlığıyla, iller arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi. Antalya’nın ipekböcekçiliğinde Türkiye’de 2. sırada yer aldığını belirten Çandır, “Bombus arılarının tamamı Antalya’da üretilmekte ve ihraç edilmektedir” dedi.

Tarıma ekonomik destek
ATAK İcra Kurulu Üyesi Davut Çetin, pandemi döneminde tarımın etkilenmediği gibi bir hava olduğunu belirterek, “Tarımda da ciddi sıkıntılar var. Tarımı planlamamız lazım” diye konuştu.
ATAK İcra Kurulu Üyesi Vural Şahin, “Pandemi döneminde tarıma ekonomik destek bekliyoruz” derken, ATAK İcra Kurulu Üyesi Nazif Alp, tarım alanlarına elektrik iletiminde yaşanan sorunları dile getirdi, bu konuda yeni altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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