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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı

İHA

Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen 9’uncu Uluslararası Antalya Gitar Festivali, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Kamil Erdem konseriyle başladı.

Covid19 pandemisi nedeniyle seyirci kapasitesi yarıya düşürülen Kültür Merkezi’ne, konser için daha önce kayıt yaptırmış sanatseverler, HES kodu sorgulaması ve ateşlerinin ölçülmesinin ardından kabul edildi.

“Bizim ve şehrimiz için bir şans”
Başkan Uysal, konser öncesi yaptığı konuşmada, gitarın özel bir müzik aleti olduğunu, insanın her türlü ruh halini tutkuyla yansıttığını söyledi. Başkan Uysal, “Kişisel bir görüş olarak, gitarın çok özel bir kuvveti olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de, dünyada da çok sevilen, Akdeniz kökenli bir müzik aletinin festivalini yapıyor olmak, Ahmet Kanneci’nin genel sanat yönetmenliğinde her yıl yeni virtüözleri, yeni yaklaşımları dinliyor olmak bizim ve şehrimiz için bir şans” diye konuştu.

“Kültür ve sanat altyapı hizmetidir”
Başkan Uysal, Uluslararası Antalya Gitar Festivali ve Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği diğer kültür ve sanat etkinliklerinin, özellikle pandemi sürecinde iki misyona sahip olduğunu söyledi. Dünyada kültür ve sanatın ‘maalesef’ gerilediğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:
“Şair Gülten Akın’ın dediği gibi ‘Kimsenin vakti yok ince şeyleri düşünmeye.’ Hayat hızlanıyor, mekanikleşiyor. Bu ortamda sahip olduğumuz misyonların birincisi, kültür ve sanatta ısrar etmektir. Yeni kuşaklarla bunu paylaşmak konusunda ısrar etmektir. Kültür ve sanata bütçe ayırmak, olanak oluşturmaktır. Kültür ve sanatı, şehirlerin havaalanları, hastaneleri gibi temel altyapı hizmeti olarak vazgeçilmez görmek ve anlatmaktır”
İkinci misyonun ise, kurumların işlevini, insanı temel haklarından olan yaşam hakkını tehdit eden covid19 pandemisi kaynaklı olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu misyon, pandemi koşullarında inceliklerden, estetikten, naif şeylerden vazgeçmemektir” dedi. Uysal, konuşmasının sonunda, bu anlamda başta ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği olmak üzere 9’uncusu Uluslararası Antalya Gitar Festivali’ne katkı veren herkese çok teşekkür etti.

Festival Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci ise ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği Yıldırım Şimşek aracılığıyla gönderdiği mesajda “Festival, pandemi problemine meydan okumak değil toplum için kültürün önemini vurgulamaktır” ifadesine yer verdi. Açılış konuşmalarının ardından, Asiaminor’le gerek yurtiçi gerekse yurt dışında adını duyuran Kamil Erdem konseriyle 3 gün boyunca devam edecek 9’uncu Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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