Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin

DHA

Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce turizmcinin villasında hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın dosyanın istinafa taşınmasıyla ilgili baba Mehmet Baş, "Yapılan keşif sonucunda kızımın ölümünün intihar değil, cinayet olduğu kanıtlandı. Benim çocuğum öldü. Onu getirmeyecek ama geride kalan çocuklarımız öldürülmesin" dedi.
Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 Ocak'ta açıklanan kararında mahkeme heyeti, Ahmet Bayer ile oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer hakkında, 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Mahkeme heyeti, 'Yalan tanıklık', ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yargılanan diğer sanıkların da beraatine karar verdi. Ailenin itirazı üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklara verilen beraat kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.
'İNTİHAR DEĞİL CİNAYET OLDUĞU KANISINA VARDILAR'
Dosyasının istinafa tanışmasıyla ilgili Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş (73), şunları söyledi:
"Kızım Aslı Baş, 2010 yılının 21 Temmuz'unda Bodrum Yalıkavak tatil köyünde otel sahipleri tarafından öldürüldü. Dönemin savcısına yapılan baskı sonucunda olay yeri yeterince incelenmedi. 1,5 yıl sonra siyasetçi İhsan Kalkavan devreye sokularak bu işten kurtulmaya çalışıldı. İhsan Kalkavan FETÖ'cüdür. Kızımın olayını örtbas etmeye çalıştılar. Ancak yine de verdiğimiz mücadele sonucunda olay yerini inceleme fırsatını bulduk. Bu arada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 3 tane, biri matematik, ikisi fizik hocası ve Akdeniz Üniversitesi Spor Akademisi'nden bir öğretim üyesi keşif yaptı. Keşif sonucunda bunun intihar değil, cinayet olduğu kanısına vardılar. Raporu da buna göre hazırladılar. Biz kızımız, çocuklarımız öldürülmesin, ölmesin istiyoruz. Parası olan, ekonomik gücü olan, sosyal çevresi güçlü olan insanların öldürmeye hakları varmış gibi adaleti etkilemeye çalışmasınlar. Biz adalete güvenmek istiyoruz. Adil yargı istiyorum. Benim çocuğum öldü. Onu getirmeyecek ama geride kalan çocuklarımız öldürülmesin. Hükümet yetkilerini kullanarak bunlara müdahale etsin. Çocuklarımız ölmesin. Mukaddes olan yaşam hakkı ellerinde alınmasın."DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-20 12:49:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Gitar Festivali başladı
Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para kazanmalı” Vali Ersin Yazıcı, tarım konseyinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Tarımla uğraşan insanlar iyi para ...
Erenköy kreşi ocak ayında eğitime açılacak
YEREL HABERLER Erenköy kreşi ocak ayında eğitime açılacak
Aksekili üreticilere tarım uygulamaları eğitimi Büyükşehir Belediyesi'nden Aksekili üreticilere destek
YEREL HABERLER Aksekili üreticilere tarım uygulamaları ...
Antalya'da elektronik sigara operasyonu Alanya ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da elektronik sigara operasyonu Alanya ...
3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez Kavşağı’nda Falez Kavşağı'nda ray montajı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları Falez ...
Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti/ Ek ...
AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi
YEREL HABERLER AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı’nda görev değişimi
Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı Ercengiz taburcu oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören Burdur Belediye Başkanı ...
Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti
YEREL HABERLER Saklıkent'te kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçti
Taksi şoföründen cansız mankenli koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Taksi şoföründen cansız mankenli koronavirüs önlemi
Konyaaltı’nda AKUT’a destek konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda AKUT’a destek konseri
(ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çaykur Rizesporlu Fabricio: Kendimi Türkiye'de ...
Saklıkent’e yılın ilk karı düştü
YEREL HABERLER Saklıkent’e yılın ilk karı düştü
Kaset bandına dolanan caretta caretta, boğulmak üzereyken bulundu
YEREL HABERLER Kaset bandına dolanan caretta caretta, boğulmak ...
Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Yangına uykuda yakalanan Halime nineyi, itfaiye ...
Antalya'da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan kurtardı Yangında mahsur kalan 80 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri son anda kurtardı
YEREL HABERLER Antalya'da itfaiye ekipleri yaşlı kadını yanmaktan ...
Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus kadının peşini bırakmadı
YEREL HABERLER Eski sevgili, uzaklaştırma kararına rağmen Rus ...
Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin kabusu oldu Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yaşlı çifte ait evin bahçe duvarına çarpıp yıktı Daha önce polisten kaçan başka bir otomobilin de aynı duvarı yıktığını söyleyen yaşlı çift, sürücülere tepki gösterdi Fatma Turan: “Polisten kaçan bizim duvara vuruyor”
YEREL HABERLER Polisi peşine takan otomobil sürücüleri, yaşlı çiftin ...
Ihlamurun kilosu 300 lira
YEREL HABERLER Ihlamurun kilosu 300 lira
Ruslar turizmin can simidi oldu
YEREL HABERLER Ruslar turizmin can simidi oldu
Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti Tahtadan yapılan kulübe alev topuna döndü, patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü
YEREL HABERLER Yaylada facia: 2 ölü Yaşlı çift evlerinde çıkan ...
Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor Kulübü: "Futbolda adalet terazisinin eşit tutulduğuna olan inancımızı zedelemiştir"
YEREL HABERLER Antalyaspor’dan Tahkim Kurulu açıklaması Antalyaspor ...
İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X