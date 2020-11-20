Antalya'da turistlerin dev dalgalarda deniz keyfi

Antalya’da Rus turistler tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi yaptı.

Turizm kenti Antalya’da dün etkili olan yağışın ardından bugün güneşli hava etkili oldu. Yer yer bulutların hakim olduğu kentte güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Antalya’da dev dalgalara rağmen deniz keyfi yapanların olduğu görüldü. Rus turistler çocuklarıyla dalgaların arasında eğlenceli anlar yaşadı. Tehlikeye aldırmayan turistler dev dalgaların arasına atlayıp kulaç attı. Tedirgin olup giremeyenler ise zaman zaman dalgalardan kaçtı.

Konyaaltı sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerek yüzerken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Kahvaltı yapıp, yürüyüş yapanların da olduğu sahilde amatör balıkçılar da yer aldı.



“Dalgalar tehlikeli”

Dev dalgaların arasında yüzen Hasan Güldük, “Dün hava yağmurluydu ve denize giremedik. Hüzün çöktü içimize. Bugün güneşi görünce denize geldik. Deniz ve hava süper. Şanslı bir şehirde yaşıyoruz. Bu dalgaların arasında iyi yüzücü olduğum için korkmadan yüzebiliyorum. Çok iyi yüzme bilmeyenlerin bu dalga arasında yüzmemesi gerekir. Dalga çok yüksek deniz kıyıya gelmiş durumda. Bu havada hiç üşümüyorum” diye konuştu.

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