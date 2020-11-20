Saklıkent'te kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti (2)

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ANTALYA'DA ÇİFTE MEVSİM

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü Antalya'da 2 mevsim aynı anda yaşanmaya devam ediyor. Kente 47 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne kar yağışı devam ederken, şehir merkezinde de güneşi görenler Konyaaltı sahilinde denize girdi. Dalgaların arasında denize giren bir turist, manzaranın tadını çıkardı.

Yüzde 45'lerde olan nem oranı nedeniyle görüş açısının yüksek olduğu Antalya'da, zirvesi karlı Beydağları'nın görkemli görünümü, sahil havasıyla birleşti. Sahipleriyle birlikte plaja gelen evcil hayvanlar da koşup, oynadı.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-11-20 13:03:46



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